Crisis también tocó a taxistas: demanda de pasajeros en Bogotá disminuyó un 80%

Alfonso Hoyos trabaja desde hace 35 años como taxista, un gremio que sigue al volante esquivando la pandemia y buscando pasajeros para llevar dinero a casa.

Este profesional en la conducción aseguró que actualmente los taxistas trabajan entre 12 y 14 horas diarias; sin embargo, no llevan más de 25 mil pesos a sus hogares.

“Es bastante difícil nuestra situación porque no hay estudiantes para transportar, no hay personas para llevar a discotecas o espectáculos públicos; no hay iglesias, entonces todo se nos ha reducido a muy pocos servicios”, indicó.

Antes don Alfonso debía entregarle 95 mil pesos diarios al propietario del taxi que conduce; ahora, por causa de la pandemia, debe entregar entre 35 mil y 40 mil pesos. Aun así, las cuentas no le dan.

Detalla que si en un día de trabajo se hace 90 mil pesos, debe entregarle al dueño del carro la suma de 35 mil pesos. Por concepto de combustible el carro consume mínimo 25 mil pesos; a eso hay que sumarle 10 mil pesos de almuerzo, “y ya van 70 mil pesos en gastos”, explicó.