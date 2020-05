Cuarentena y aumento de peso: cómo controlar la ansiedad y las ganas de comer

Seguramente algunas personas están familiarizados con comentarios sobre los efectos que ha dejado el aislamiento y la cuarentena entre los colombianos, especialmente por el incremento de la masa corporal. O como se diría popularmente, engordar de tanto comer.

“He aumentado de peso porque me la paso en la casa todo el día y como y como", dice una mujer que trabaja en atención al cliente. Entretanto María, quien es profesora, asegura: “Sí, la verdad es que he sentido que he aumentado de peso y uno lo nota cuando se pone ropa para hacer diligencias”.

Mientras que Antonia comenta, entre risas: "Creo que uno come por esa sensación de ansiedad por estar en casa Y sí, tiende uno a visitar más la cocina pero en la oficina también hago lo mismo, allá visito la cafetería".

Le puede interesar: Gutiérrez (Cundinamarca), el municipio base para la reactivación de la economía

En Colombia aún no hay estudios específicos sobre el tema; sin embargo, la percepción de muchos que están en casa en cumplimiento de la cuarentena es que han aumentado de peso y que la sensación de hambre es más recurrente.

La docente de psicología en la Universidad EAN, Paula Andrea Senior, señala que "para esta contingencia de salud no estábamos preparados y no teníamos una estructura de conducta determinada para poder enfrentarla. Eso significa que se convirtió en un evento estresor que ha excedido nuestros recursos y que por tanto ha generado indicador de ansiedad".