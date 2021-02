De Corinto (Cauca) a la NASA: el sueño de una adolescente

Tiene 14 años y gracias a su liderazgo estudiantil y a sus resultados académicos, viajará a la NASA, en los Estados Unidos. Ingrid Yuliana Guacheta Torres dice que está viviendo un sueño cumplido con el que podrá contar lo bueno de la región en la que nación y que también ha sido afectada por la violencia.

Una llamada recibida hace algunas semanas, mientras estudiaba, se convirtió en una oportunidad para cumplir uno de sus sueños.

Durante la conversación le indicaron que estaban buscando a “niñas de distintos territorios que sufrían por el conflicto armado o que habían pasado por una difícil situación”.

También le indicaron que debía graba un video presentándose y mostrando cómo era Corinto, su municipio, una zona también afectada por el conflicto armado, pero con iniciativas de paz.

Ingrid Yuliana decidió aceptar el reto a pesar de las dificultades que implicaba vivir en un lugar en el que no tenía conexión a internet.

“Yo estaba viviendo en (la vereda) Las Guacas y la mayoría de veces no me podía conectar, muchas veces no había internet o se iba la luz y si era un poco difícil, por eso me tocó trasladarme hacia donde mi abuela”, señala la estudiante.