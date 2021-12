De la cárcel a Hollywood: la historia de Gueber Ariza, a quien la actuación le cambió la vida

De interés: Delitos sexuales: Nación enfrenta demandas contra militares por $180 mil millones

Señaló que una conversación con Dios fue determinante para que cambiara para siempre su manera de pensar, de actuar y de vivir.

"Alguien me habló de Dios. Yo no le hice caso en ese momento pero cuando me detienen y me van a matar en la Policía, le pido a quien ella me dijo que podía hablarle con el corazón abierto y que sí lo hacía me iba a escuchar; yo no tenía nada que perder porque ya me iba morir. Le dije que si Él me regresaba, así fuera a una cárcel, yo me pasaba para otro lado y eso es lo que he hecho durante 32 años (...)", aseguró emocionado.

Tras las rejas, este hombre de 1,85 centímetros de estatura, brazos y piernas musculosas y fuertes, se formó en la fe católica y construyó su sueño de ser actor.

"Me decían en la cárcel que por qué no veía televisión, que yo era loco y yo les respondía que no veía televisión porque yo iba a estar ahí dentro y ellos se reían; un día vi a un 'tipo' (sic) haciendo el papel de malo y yo ese día dije que, cuando saliera iba a hacer ese papel porque yo fui así".

Cambió la violencia por la vida, se alejó de todo lo que lo destruía y se resocializó y al salir de la cárcel con su esposa y tres hijas se convirtió en actor.

"Yo estuve un mes con Will Smith, eso no me lo va a quitar nadie; yo duré un mes en el hotel Caribe pago todo, eran 72 actores y solamente llevaron a dos".

Precisó, además, que también ha actuado con la afamada actriz Penélope Cruz y Ben Affleck, entre otros, ha participado en todas las películas de acción que se han filmado en Colombia.

Ahora su sueño consiste en que el Gobierno lo apoye para implementar su programa denominado 'Hacia los 100 años' con el que quiere llegar a los privados de la libertad.

"Yo puedo morir tranquilo en este momento pero tengo un sueño grande, quiero que mi método llegue a las cárceles y que el Ministerio de Educación tenga en cuenta cinco conceptos básicos de la filosofía oriental y que se les diga a los niños que para poder llegar sanos a los 70 años, deben ser flexibles, fuertes, equilibrados, resistentes y veloces", explicó.

En una celda diminuta, húmeda, lúgubre, vacía y deprimente, en la que muchos se sienten en las puertas del infierno, él encontró la ruta para cumplir sus sueños y cambiar para siempre.