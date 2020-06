Deceso de pacientes diagnosticados por error con COVID-19 y el adiós inconcluso

Ante la sospecha actuar minimizando riesgos

De acuerdo con Luis Alexander Moscoso, viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios, los hospitales y clínicas han adoptado normas para evitar que se propague el virus Covid-19.

Entre las medidas está que “todo paciente que tenga una enfermedad similar se trata como COVID para minimizar el riesgo. Como a veces las pruebas no tienen la misma velocidad, se puede hacer disposición final con la prueba o sin la prueba y lo que hacemos es una protección adicional, la cremación minimiza el riesgo de las personas que tienen contacto con el cuerpo”.

El pasado 12 de abril murió el médico anestesiólogo William Gutiérrez tras contagiarse del coronavirus, en medio de sus labores como personal de salud. El cuerpo del también oficial de la Fuerza Aérea fue sacado del hospital militar y dos horas después fue ingresado a un horno crematorio.

Su hermano Salvador Gutiérrez recuerda que detrás de una cinta de seguridad, a once metros de distancia pudo tomar una foto al ataúd para enviársela a su mamá porque no estar en “su entierro, los hijos un dolor muy grande y ellos no pudieron estar en ninguna circunstancia porque ellos estaban contagiados. Por parte mía fue estar ahí y no estar, porque el día que lo fuimos a llevar al cementerio solo vimos un ataúd sellado”.

Duelos acumulados ha dejado también la pandemia, tanto en los casos en los que se confirmó que efectivamente la muerte fue causada por el coronavirus como en los que no. Aunque, según se ha dicho, las medidas buscan disminuir el riesgo para los demás, familiares reclaman no haber podido despedir a sus seres queridos.