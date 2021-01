Deforestación en Amazonia: "Gobierno nos incumplió", afirmó líder campesina

¿Volvería a cultivar coca?, le preguntamos. "No., ahora estamos sobreviviendo. Porque uno acá sobrevive; tengo dos hectáreas de cacao y con eso nos mantenemos. Lo de la coca ya pasó, por lo menos para mí. Eso era muy duro porque vivíamos en la incertidumbre. No sabíamos si nos fumigaban o venían a arrancarla. También porque no sabíamos a quién la vendíamos y eso también nos llenaba de incertidumbre".

Marisela hace parte de los 400 proyecto productivos del programa: Caminemos, Territorios Sostenibles, financiado por el Fondo Europeo para la Paz que está presente en 42 veredas de San José del Guaviare desde el año 2018.

Con este programa se ha podido conservar 13.465 hectáreas de bosques y restaurar 245 hectáreas. Sin embargo, la tala en la Amazonia sigue siendo un problema ambiental, convertido en un desafío para el gobierno, las comunidades y el resto de la humanidad.

A Heyder Yovanny Palacio, gobernador de Guaviare, le contamos sobre la situación de Marisela con el incumplimiento en los proyectos productivos para la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos.