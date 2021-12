Delitos sexuales: Nación enfrenta demandas contra militares por $180 mil millones

Sin embargo, la uniformada aseguró a RCN Radio que pese a sus urgentes llamados para que se investigue su denuncia el caso sigue en la impunidad, ya que a la fecha el fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia que fue designado para judicializar este proceso, ni siquiera la ha citado a ampliar su denuncia o rendir una declaración, ni ha ordenado otras pruebas.

Igualmente, sostuvo que incluso su abogado estuvo a punto de instaurar una tutela para acceder a su derecho y conocer quien estaba a cargo de investigar su denuncia.

Le puede Interesar: Cambian al fiscal que investigaba denuncia contra general González Lamprea por abuso sexual

"A la fecha no ha pasado nada, no me han citado en ninguna Fiscalía. Mi abogado realizó un derecho de petición solicitando saber donde estaba, a donde lo habían trasladado y ya casi venciendo el término de respuesta nos indicaron que había quedado en una fiscalía delegada ante la Corte Suprema y nos dijeron que por este año no iban a trabajar más, que nuestro caso quedaba en cola", indicó la uniformada.

"No es fácil volver a contar lo que me pasó y esperar una respuesta del Estado y de la Fiscalía y nada pasa (...) La verdad sigue impune el caso como lo ha sido desde el principio, desde cuando yo denuncié y no ha pasado nada", indicó la teniente retirada.

Agregó que va a estudiar con su abogado la posibilidad de instaurar una demanda contra la Nación debido a todos los perjuicios y daños causados producto de estos graves hechos.

"Es muy importante que tanto mi caso como el de todos los casos de acto sexual que cometen contra las mujeres se pongan las pilas, porque es muy doloroso que a uno le suceda esto y se sienta totalmente desamparado por parte de todo el mundo, de los órganos de control, me pasó y ya, supéralo, siga con su vida, que aquí no paso nada. Es muy triste, por favor adelanten las investigaciones", enfatizó.