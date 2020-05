Desnutrición en niños wayuu, más que un tema de salud

Pobreza

Seguimos conversando con Yuranis,; apoya su cuerpo sobre la pared de bahareque de su rancho. Quiero tomarle una foto, así que acomodo la manga de su manta. Está rota. Hay ropa tendida en las estacas clavadas, están en toda la entrada; solo hay hamacas y algunas butacas diminutas. 48 de cada 100 personas que viven en la zona rural de La Guajira están en la miseria. Otro factor de desnutrición.

“Me pongo a tejer mochilas pero estamos un poco varados. Uno las lleva al mercado y no vende, y quien quiere comprar lo quiere hacer barato y los hilos están caros, con los 'alijunas' nada”. Comenta Yuranis.

Tradiciones

Los niños de la ranchería empiezan a rodear a Yuranis. Hay curiosidad por los nuevos visitantes. Me dice que dejó de estudiar y en ese momento siento que lamenta su suerte. Consulto sobre una tradición que muchos señalan como otro factor de desnutrición y es el siguiente: Los primeros platos servidos durante las comidas son para los hombres, los últimos para los niños, y mientras los adultos comen chivo, los menores toman chicha, bebida prepara con maíz.

Más en: Así se vive en las rancherías de La Guajira por la falta de agua

Ella desconoció esta práctica, doña Esperanza quien vive en una ranchería cercana se refirió al respecto: "En la ley de aquí lo primero que hacemos es asegurar la comida de los grandes; a los viejos les dan la mejor presa y a los niños no les dan casi nada, si no alcanzó le dan su pocillo de chicha y ya con eso se quedan así, esa es la ley de aquí”.

Geografía y falta de agua potable

Las hamacas de colores empiezan a ser colgadas bajo los techos de palma. Solo arena nos rodea, la abuela de la ranchería se acerca y me confunde con una médica, en wayunaiki, me pide ayuda. Yuranis traduce, al tiempo que la tranquiliza: tiene una hija embarazada y su malestar es porque es primeriza. Desea llevarla a un centro asistencial, y si no hay agua para el consumo, mucho menos, transporte público que llegue a las rancherías por causa de su extensa geografía. Un factor más de desnutrición:

La médica Karen Gutiérrez Rondón manifestó que "hay que agregarle que ellos no tienen las condiciones higiénicas adecuadas, no tienen seguro el consumo de agua, no tienen la atención inmediata porque viven en áreas retiradas, de difícil acceso y no tienen el transporte; como médicos hacemos todo lo posible pero son varios los factores que influyen en esto”.

Otros factores

Ya es hora de salir. El bebé empieza a llorar. Hace calor y no hay agua. Subiré las ventanillas del carro, estoy pensando en el camino polvoriento. Una niña llega con su uniforme de colegio; la vi hace un rato, la carretera principal está lejos, calculo el tiempo que caminó sin sombra y con sol por esos parajes secos. Está delgada, pienso si tendrá algún cuadro de desnutrición. Empiezo a entender a los expertos quienes dicen que la desnutrición en La Guajira, es algo más que un tema de salud.

En fin. Los factores por desnutrición infantil son diferentes, pero las consecuencias son las mismas: el reporte de niños enfermos, muertos y otros sepultados en silencio.