Desnutrición infantil: diez niños wayúu han muertos por esta causa durante la pandemia

Estos problemas que permanecen como si no pasara el tiempo no se han podido superar, pese a la existencia de varios fallos y sentencias como la T-302 de la Corte Constitucional en 2017, que declaró el estado de cosas inconstitucionales en La Guajira, por no estarse cumpliendo los derechos fundamentales para los indígenas.

O las medidas cautelares dictadas hace cinco años por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por mencionar solo algunas. Así lo reconoce la Secretaría de Asuntos Indígenas del departamento, que llegó hace seis meses al cargo y que señala haber encontrado un crudo panorama.

“Prácticamente este año es cuando se han empezado a trabajar en el tema de la sentencia, no encontramos prácticamente nada como gobierno departamental, infortunadamente la situación es esta, apenas estamos empezando a construir y armonizar acciones”, indicó.

Le puede interesar: Declaran alerta roja hospitalaria en La Guajira por aumento de casos de coronavirus

Tampoco han sido suficientes acciones del gobierno nacional como la intervención en los sectores de agua, salud y educación; o la implementación del programa "Guajira Azul', a través del cual se han invertido millonarios recursos económicos, que no han alcanzado para cubrir todo el territorio.

“Solicitamos a los entes de control investigar los proyectos ejecutados con recursos públicos para los menores indígenas de La Guajira, así como también las omisiones de los entes territoriales y las entidades de salud”, acotó el líder indígena José Silva.

Para este miércoles 22 de julio desde las cuatro de la tarde, el colegio de médicos de La Guajira, está promoviendo un foro virtual denominado “hambre y pandemia”, en el que se analizarán los indicadores actuales y se presentarán propuestas como la creación de un programa de prevención donde se garantice la alimentación en base a los productos que por tradición han consumido los wayúu.

Además, la creación de un observatorio de salud pública que adelante investigaciones y gestione cifras en este sentido, que contribuyan para la toma de decisiones.