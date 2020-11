Destituido sacerdote por abuso y violencia sexual en internado del Amazonas

La denuncia de varias estudiantes de un internado ubicado en el Amazonas, en contra del sacerdote Héctor Reyna, fueron tenidas en cuenta por la Procuraduría para proferir un fallo de destitución en primera instancia.

La decisión afectó al religioso, quien además ejercía funciones como rector de la institución. El sacerdote también enfrenta un proceso dentro de la Iglesia.

Por fuera de los salones del Internado Fray Javier de Barcelona ocurrían, según el relato de varias alumnas, situaciones que las incomodaban, les causaban una mezcla de temor y rabia y tenían que ver con el rector, el sacerdote Héctor Reyna.

Lea también: Estalla escándalo en Iglesia Católica: cinco sacerdotes son acusados de abuso sexual a menores

La hermana Narie Ocampo, en su momento coordinadora de la institución, se enteró de lo que estaba ocurriendo.

“Las niñas, con la confianza que me tenían, me decían que ese no era un padre porque él les decía cosas que no les gustaba y que se acercaba mucho por quererlas tocar”, señala la religiosa de las Misioneras Franciscanas de María.

Cuenta la hermana Ocampo que en los testimonios de al menos cinco estudiantes, conocidos por las autoridades, se da cuenta de la forma en que estos hechos se volvieron constantes dentro del internado y apuntando al sacerdote rector como el protagonista de los mismos.

“Sus momentos de asedio eran, sobre todo, cuando estaban alejadas del dormitorio que quedaba separado de la casa de las hermanas y aprovechando la oscuridad de la madrugada”, relata.