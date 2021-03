Develan toda una mafia alrededor de la identidad en Colombia: así opera

Agregó que “para sacar mi cédula me dijeron así: que pagara 3 millones de pesos y ellos me movilizaban todo, me decían que soy de Bogotá, así como se dice, un civil nuevo”.

John no accedió a las peticiones pero entre los migrantes se escucha de tanto en tanto que existe un grupo capaz de darles la nacionalidad colombiana.

Uno de sus modos de operación está en los apellidos: El proceso de nacionalización inicia al vincular a los extranjeros como hijos de ciudadanos colombianos con quienes comparten el mismo apellido.

Otro ciudadano venezolano nos confirmó que “una sola vez escuché sobre eso a un amigo que ahora está en Chile, pero sí lo escuché, que le habían dicho que le podían hacer el ‘cruce’ de sacarle la cédula, como si fuera el papá de él o familiar de él. Pero no sé si lo haría o si no lo haría”.

La madeja para desenmascarar el entramado comenzó a desenredarse a partir de pequeños detalles que llamaron la atención de la Registraduría Nacional del Estado Civil, como el ocurrido en la Registraduría de Soledad, Atlántico.

Allí se encontraron más de 10 inscripciones a Registros Civiles de Nacimiento en las cuales las edades de los hijos eran muy altas para sus supuestos padres.

Su propósito, sin embargo, va más allá que la de una regularización ilegal. Se ha detectado la acción de estas redes con políticos locales que exigen a los nuevos ciudadanos apoyar candidatos específicos en elecciones.

En el trabajo de desenmascarar estas redes están entidades como Registraduría, Fiscalía, Migración, organismos de Inteligencia, Policía y Ejército, entre otras.

Registradurías y Registradores en la mira

La Registraduría General ha realizado 40 auditorías con el fin de sanear a la institución de los actos corruptos que ha descubierto. Estos son algunos de los casos más relevantes.

El Registrador de Ciénaga (Magdalena), Eduardo Noguera Dangond, estaría relacionado con la emisión fraudulenta de más de 500 registros civiles.

En Norte de Santander suspendieron al registrador municipal de Santiago, José Enrique Leal Gélvez, quien estaría expidiendo cédulas de ciudadanía y registros civiles colombianos de manera irregular a extranjeros.

Paralelamente se investiga al exregistrador de San Cayetano, Ramón Saíz Reyes, por una sospechosa pérdida de adhesivos utilizados en la expedición de copias de registros civiles.

En noviembre fue capturado el ex registrador de San Juan del Cesar, Guajira, Luis Jiménez Gamarra, por estar, al parecer, relacionado con tráfico de migrantes y falsificación de documento público.

En Facatativá se sigue el juicio contra Luis Ernesto Cortés Gamboa, trabajador de la registraduría en este municipio, también por presunto tráfico de migrantes.

Otras cinco personas fueron capturadas es esos hechos, entre ellas un ciudadano cubano que está buscando un principio de oportunidad para colaborar con la justicia.

Un caso importante fue el ocurrido en la Registraduría de Ciénaga, porque la Registraduría Nacional ordenó una auditoría a su subordinada en este municipio del Magdalena, con fuertes indicios de que allí se concentraba buena parte del accionar delictivo de la red de identificación.

A su regreso, la comisión de la Registraduría Nacional ordenó el escaneo de todos los documentos de antecedentes de los registros civiles sospechosos, para realizar el arqueo completo.

Poco después de dada esta orden, a mediados de marzo de 2017 en Registraduría de Ciénaga hubo un incendio donde se quemaron 16.000 registros civiles con sus respectivos antecedentes, en circunstancias que no se han esclarecido.

La Registraduría Nacional ha encontrado irregularidades con los registros en 70 municipios del país y ha logrado anular 1621 de ellos.