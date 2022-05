Diarios de los migrantes desde Necoclí: Familias a la deriva

Mientras las familias dan el todo por posiblemente nada, otros han dejado a sus padres preocupados en su patria. Como lo hizo el joven cubano Ariel Sotodongo, quien huyó de La Habana y recuerda a sus padres y la forma en la que el gobierno de ese país lo buscó en su casa para encarcelarlo.

“Me decían, 'vete para donde los ‘Yankees, no te queremos aquí'. Y cuando supieron que iba a huir, me tiraron piedras y me gritaban 'desertor de la revolución'. Mi mamá se quedó orando y acá en Colombia ya me han estafado, me han quitado todos mis documentos, hasta los zapatos y sólo sueño con llegar a Estados Unidos; pero sigo aquí, esperando levantarme el dinero”, dice Sotodongo.

Para el año 2021, los migrantes llegaban a Necoclí e intentaban cruzar por Capurganá y Acandí, en Colombia, hasta Bajo Chiquito, en Panamá. Pero este camino se volvió muy peligroso y se incrementaron las denuncias ante autoridades panameñas, sobre hurtos, violaciones a mujeres y menores, razón por la que decidieron cambiar de ruta.

Le puede interesar: Aumento en el bullying escolar partiría desde el hogar y por el desconfinamiento