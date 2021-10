Dieta barf, una tendencia de alimentación canina que toma fuerza en Colombia

En los últimos años se viene afianzando una tendencia nutricional para mascotas, particularmente para perros, de la que se está hablando mucho: se trata de la denominada ‘dieta barf’, que llegó a competir de forma directa con los alimentos concentrados y que según los expertos tiene sus pros y sus contras.

En gran medida el buen estado de los perros depende según señalan los expertos, de la nutrición que a este se le entregue y que la misma tenga un balance adecuado, que varía de acuerdo a particularidades como el tamaño, peso y zona en la que residan.

También puede leer: Descuartizamientos con sevicia, lo que hay detrás de esta atroz práctica que sacude a Colombia

Es precisamente en la búsqueda de una nutrición adecuada, que en los últimos años los expertos han optado por recomendar la denominada dieta barf, una forma de alimentación de la que nos habló la médico veterinaria Luz Ángela Vanegas Moreno, Docente de Nutrición Clínica en la Universidad de la Salle.

“Es una dieta que se manejan con alimentación cruda; carne y viseras que regularmente son crudos y se agregan ciertos ingredientes nutricionales que pueden ser verduras, frutas y muy baja proporción de carbohidratos”, dijo la experta.

Si se habla del origen de esta forma de alimentación, la experta consultada, aseguró que la iniciativa fue en el año de 1993 por un médico veterinario australiano que fue el que recomendó o “indicó que los alimentos que se estaban utilizando en el mercado, estaban causado cierto tipo de problemas patológicos en los animales y efectivamente, digamos que algunos años posteriores empezaron a observarse intoxicaciones por melanina; que es un tipo de componente que el perro no puede consumir porque es tóxico”, explicó la veterinaria y aseguró que en ese momento algunos alimentos secos tuvieron que ser retirados del mercado porque estaban utilizando ese componente.

Pero cuidado, porque según los expertos, esta tendencia no se trata de simplemente seguir una moda y ya: “Muchas personas pensaban que solamente era darles dietas naturales a nuestros perros o no le vamos a poner si no solamente huesos y de pronto carne y un poquito de verduras. Eso a largo plazo genera ciertas patologías; más aún si no se manejan bien los alimentos; por ejemplo, la carne, esta rápidamente se contamina por bacterias y terminamos con problemas gastrointestinales y así, una gran cantidad de patologías óseas y en la piel”.

Según la experta se debe tener claro que no se trata de darle cualquier carne o alimento crudo o cualquier presa.

Así las cosas ¿es realmente conveniente o no, implementar esta forma nutricional?

“Sí son solamente balanceadas a partir de lo que dicen en Google por ejemplo donde solo dicen datos generales como pique tanto de carne, tanta verdura, tanto de pollo; no estamos dándole todo el requerimiento nutricional al perro y lo que vamos a generar es problemas muy serios de salud de este animal”, dijo la médico veterinaria Luz Ángela Vanegas Moreno.

Pero además de fracciones erróneas, en internet también se encuentran otros datos falsos de esta dieta barf; por ejemplo, que es una forma de alimentación más económica que los alimentos concentrados. Así lo explicó la también medico veterinaria Ana Donado.

“Los ingredientes deben ser de alta calidad, es decir no por el hecho de que sea una dieta barf cruda significa qué es una dieta económica. No podemos darle cualquier tipo de proteína al animal; es decir, no podemos darle despojos, sino que, al contrario, tendrían que ser carnes magras.

Más en: Líderes sociales de Tuluá denuncian que el Estado no les brinda garantías de protección

A favor de la dieta barf y contrario a lo que se puede encontrar en internet, las expertas consultadas aseguraron que los perros que son alimentados con este tipo de alimentación tienen residuos fecales mucho más manejables.

Si usted quiere iniciar con la alimentación barf para su perro, lo recomendable es que acuda con su veterinario de confianza para que este le indique las porciones de acuerdo con su canino.

Eso sí, piénselo muy bien ya que, según los expertos, una vez que su perro se acostumbre a la dieta barf, será muy difícil que quiera regresar al concentrado.