"Dijeron que éramos una familia, pero no nos renovaron contratos”: exempleada de Avianca

A pesar de haber aceptado licencias no remuneradas para ayudar a la empresa desde que se suspendió la operación aérea en Colombia, Avianca empezó a notificar desde esta semana a decenas de sus trabajadores la no renovación de sus contratos.

El malestar dentro de la aerolínea es cada vez mayor, aún más después de hacerse público el pago de millonarios bonos a los altos directivos.

En los primeros días de abril, recuerda Sonia Fernández*, a los trabajadores de Avianca los reunieron en la empresa para brindarles charlas de tipo motivacional.

En medio de la incertidumbre por la pandemia, “explicaron el tema de las licencias no remuneradas y lo vendieron muy bien porque nos dijeron que era para proteger nuestros trabajos y para ayudar a la empresa porque no había como sostener nuestros sueldos, entonces que, como éramos una familia, debíamos ayudarnos y más en momentos difíciles”.

Durante el tiempo que duraría la medida se les reconocería únicamente la seguridad social. “Fue muy triste pero dije, bueno voy a hacerlo por la empresa. Primero la propusieron por uno, dos y tres meses, pero después dijeron que lo iban a hacer mensualmente según como iba evolucionando la situación”, agrega la mujer que hacía parte del cuerpo de tripulantes de la compañía.

Las medidas ante la pandemia se mantuvieron y, a pesar de haber aceptado permanecer sin el pago de sus salarios apoyando a la empresa, porque “eran una familia”, al parecer el parentesco se perdió. Al menos así se pensó cuando a decenas de empleados les llegó una notificación.

En el documento, explica Sonia Fernández, se informó “que no se iban a renovar los contratos de las personas que llevaran menos de cinco años, no me esperaba esa decisión porque justamente nos acogimos a las licencias no remuneradas para proteger los empleos”.