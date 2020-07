El 35 % de la población colombiana presenta síntomas de depresión por la pandemia

El 45% de los encuestados obtuvo altas puntuaciones en resiliencia y el 30% experimentó un alto crecimiento personal y espiritual durante el confinamiento.

Sanabria explicó que los hallazgos del estudio son una oportunidad para conocer el estado de salud mental en Colombia e identificar los grupos poblacionales con mayor riesgo, y, con ello, facilitar evidencia científica actualizada que permita orientar las políticas de salud pública que se deben implementar para mitigar el efecto psicosocial de la pandemia.

El investigador agregó que el estudio PSY COVID se está desarrollando en más de 20 países, con una participación de cerca de 80 investigadores pertenecientes a 40 universidades.

“Este estudio, basado en la difusión y en la administración de encuestas anónimas en línea, se implementó en Colombia entre el 20 de mayo y el 20 de junio, con un período de cuatro semanas en las que se evaluaron, de forma transversal, alrededor de 120 variables sobre salud mental y salud pública”, explicó.

Y añadió que los instrumentos de evaluación psicológica que se emplearon en esta investigación fueron validados, previamente, por un panel de 30 expertos internacionales en psicología de la salud y en salud pública, con el fin de facilitar una métrica común de análisis entre los diferentes países involucrados en el estudio.

Manuel y su experiencia

Y es que el confinamiento producto de la pandemia por COVID-19 ha afectado la salud mental de muchas familias en Colombia.

El profesor Manuel Acosta cuyos hijos tienen 11 y 6 años, adecuó en su apartamento una zona para trabajar y para que los niños reciban clases y hagan sus tareas. A pesar de los esfuerzos a veces siente que puede perder el control.

“¿Que siento yo? Por ejemplo, estoy haciendo una tarea con los niños y del trabajo te empiezan a pedir cosas. Entonces tú tienes que dejar de hacer lo que estás haciendo con la familia para ir a responder en tu trabajo. O pasa al revés”, relata.

Agrega que muchas veces en el desarrollo de su trabajo en casa está haciendo algún informe o enviándolo por alguna plataforma cuando los niños empiezan a hacer solicitudes.

“Esta es una de las cosas que le pueden cambiar a uno el estado de ánimo, lo va cargando, lo va cargando y puede haber una mala respuesta”.

Para la experta en neurociencia y directora de Mente Sana, Blanca Mery Sánchez, este tipo de situaciones puede desencadenar en agotamiento emocional.

Advierte que si una persona lleva más de una semana en la que no está durmiendo bien, en la que el apetito se ha incrementado o se ha disminuido, si está irritable y si siente que aún después de dormir no ha descansado, es porque está entrando en agotamiento emocional.

Loryn

En otros hogares la afectación producto del confinamiento se da de otra manera.

La ingeneira civil Loryn Pertúz, de 35 años de edad, cuando empezó la pandemia empezó a padecer de insomnio porque su contrato laboral fue suspendido.

Tras varios meses, las labores en su empresa se reactivaron, volvió al trabajo, no tiene Covid19 pero el insomnio no desapareció.

Cuenta que vive con su hermana y su cuñado, que no le preocupa tanto que ella se contagie pero sí, llegar a contagiar a las personas con las que vive: "contagiar a mi hermana, traer el virus, que se ella quien se ponga mal, eso es lo que no me perdonaría, creo que eso me ronda en la cabeza y no me deja dormir…”, explica.

La salud mental de los adultos mayores

El estudio sobre salud mental en tiempo de pandemia en Colombia, también tiene un capítulo en la afectación que trae para persona de avanzada edad.

“Yo salía, iba a un lado, al otro; iba al centro, compraba, visitaba aquí, visitaba allá, me sentaba en un parque a ver trotar a los demás. Ahora me la paso metido en una casa, encerrado, sin saber qué hacer”, dice Guillermo Espinoza, un hombre de 84 años a quien el estar obligado a permanecer en casa, le cambió la vida y le afectó las emociones.

“Uno mira el techo, piensa en que estarán haciendo los amigos; por eso uno se llena uno de tristeza, de mal humor, se llena uno de nostalgia”, agrega don Guillermo

El especialista en psicología clínica, Hernán Ravelo, es contundente al advertir sobre el trabajo que se avecina en torno a la salud mental.

Manifiesta que lo que se viene a nivel emocional y a nivel salud mental es un deterioro muy fuerte y que los profesionales de la salud deben estar listos para trabajar con personas con un elevado sufrimiento emocional, con aquellos que perdieron familiares, con quienes pueden perderlos.

“El encierro ha demostrado que trae repercusiones a personas de todas las edades”, dice.

Aumento de consultas

En este tiempo de pandemia las consultas por salud mental han aumentado. De acuerdo con la Presidenta de la Asociación Colombiana de Psiquiatría, Astrid Arrieta Molinares, en las dos últimas semanas ha atendido un número considerable de casos relacionados con trastornos de ansiedad.

Y resaltó que el reporte que da el Ministerio de Salud es que hay un 60 por ciento de llamadas por parte de mujeres y un 40 por ciento por parte de hombres.

Dio a conocer además los signos de alarma que se deben tener en cuenta:

Si la persona está ansiosa, que se paraliza y no puede hacer nada; si el temor constante no lo deja pensar; si está triste todo el día, si no puede dormir, o concentrarse. O si la persona está pensando en la muerte y no le encuentra sentido a la vida, debe consultar.

Por lo pronto, Colombia sigue en cuarentena y sus pobladores lidiando con diferentes afectaciones psicológicas.