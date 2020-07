El absurdo feminicidio de Inés Acuña: fue asesinada por el novio de su hija

“Resulta que la chica le contó a la mamá que él quería que se escaparan. Inés María le dijo que no se podía ir con él porque no tenían familiares allá y porque no lo consideraba conveniente”, manifestó.

La joven aceptó el consejo de su madre y decidió no irse con él. Le comentó la decisión al novio, quien le respondió que “se iba a arrepentir toda la vida de no haberse ido con él”.

Días después, Inés Acuña Rodríguez recibió varios impactos de bala estando en su casa. Dejó huérfanos a seis hijos.

Por este crimen fue capturado Jhon Freddy Guerra Ospina. Tras su captura se conoció que las autoridades lo responsabilizaban por un asesinato ocurrido en 2014. Se trataba de una mujer que había sido su compañera sentimental.