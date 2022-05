El acoso callejero 'atormenta' a las mujeres en Colombia y el mundo

En un verdadero problema social se ha convertido el acoso callejero para las mujeres en Colombia que son víctimas del manoseo, el tocamiento y el asedio de desconocidos cuando salen a la calle.

La directora para Colombia de la Fundación Ayuda en Acción, María Isabel Cerón, afirmó que en el país cada día son más las mujeres que se sienten afectadas por estas prácticas abusivas que invaden su órbita personal.

“En relación con el acoso callejero, según una encuesta realizada en Cali, una de cada cuatro mujeres manifestó haber sido manoseada y tocada en plena calle. De ellas, el 63 % dijo que su acosador era un desconocido. Además, el 8,4 % de las mujeres manifestaba haberse sentido vigilada o seguida al salir de su casa”, indicó.

Agregó que los conceptos erróneos permanecen y existe la necesidad de una mayor conciencia sobre la vergüenza y la culpa de los sobrevivientes.

“Para el 53 % de los encuestados, a veces se culpa a las mujeres de situaciones de acoso sexual en espacios públicos debido a sus actitudes, comportamiento o apariencia (55 % hombres, 50 % mujeres)”, manifestó.

Destacó que dentro de las principales problemáticas que viven las mujeres al tener estos acosos callejeros se encuentran el no saber cómo actuar.

Difícil denunciar

“Existe la necesidad de educación sobre cómo reaccionar de manera segura, pues el 86 % de los testigos dicen que hay una falta de capacitación sobre cómo intervenir para poner fin al acoso sexual en los espacios públicos cuando lo presencian. El 33 % de ellos también dice que, si hubieran sabido qué hacer, habrían actuado”, sostuvo.

RCN Mundo conoció varios casos de mujeres que sufrieron de acoso callejero, donde muchas de ellas intentaron denunciar al atacante que por lo regular era un desconocido; sin embargo, la falta de pruebas hace difícil que estos casos lleguen a las autoridades competentes.

“Yo estaba caminando por la calle cuando unos hombres en una motocicleta me atacaron y me tocaron la cola. Yo no sabia qué hacer, me quedé pálida porque como llevaban casco no los pude identificar y nada pude hacer”, relató una de ellas.

La psicóloga Gina Marcela Arias, docente de la Universidad Católica de Pereira, afirmó que el acoso callejero es una violencia de género que empezó en la sociedad con los llamados piropos por desconocidos que se normalizaron sin tener en cuenta el daño psicológico que se causaba en las mujeres.

“Muchas veces se transgrede el límite que una niña o una mujer quiere escuchar de una persona, normalmente un hombre absolutamente desconocido, que hace sobre su cuerpo, que lo toca muchas veces su parte intima o su cabello o la cara sin haber pedido su consentimiento para hacerlo”, añadió.

En Colombia han surgido distintas campañas para capacitar a más de 8.700 personas en con la metodología 5D de Right to Be que busca Distraer, Delegar, Documentar, Desahogar y Dirigirse al acosador en momentos en que sufren el acoso callejero, donde no solo se busca una reacción de la víctima sino que también de las personas alrededor para proteger a las mujeres afectadas.

“Con el contexto de la covid-19, marcando el comienzo de la ansiedad social, una encuesta exclusiva y global realizada por L'Oréal Paris en asociación con Ipsos encontró que las preocupaciones sobre el acoso callejero siguen siendo significativas”, afirmó ”, señaló Andrés Camilo Ángel director de marketing de L'oréal.

Dijo que dentro de los hallazgos innovadores, extraídos de 14 países entre 14 mil personas, revelaron que las mujeres han experimentado una mayor sensación de ansiedad sobre los espacios públicos y el 75 % de estas evita ciertos de estos lugares.

Según los expertos, el acoso callejero era una problemática silenciosa que vivían las mujeres, pero que ahora ha sido visibilizada para evitar que se sigan presentando casos donde se vulneren los derechos de las mujeres no solo en Colombia sino en el mundo.