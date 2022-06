El amor de madre y un pulmón artificial: la receta para vencer al covid-19

Alexandra Velandia, una bogotana emprendedora de 30 años que siempre soñó con conformar su familia, nunca imaginó que una pandemia causada por un virus cambiaría por completo su vida.

En julio de 2020 estuvo a punto de morir por covid-19, en ese momento conoció el verdadero significado de la resiliencia. Nunca supo cómo se contagió, especialmente porque en esa fecha el país atravesaba por uno de los más peligrosos picos.

Lea también: Emilio Luna, el tintero que ‘calienta’ las noches de Bogotá sobre una bicicleta

Aunque es una mujer joven, sana y fuerte, la enfermedad la llevó a una Unidad de Cuidados Intensivos bajo un coma inducido. A pesar de los esfuerzos médicos, su cuerpo no reaccionaba.

Contar historias de vida que demuestran la resiliencia de los colombianos será siempre un honor. Ella es Alexandra Velandia, una de las cientos de sobreviventes del covid-19 gracias a la terapia de #ECMO de la @fcvcolombia. Historias que amamos contar en #RCNMundo. pic.twitter.com/N3zMxdLz4y — Valesca Alvarado Ríos (@valescaalvarado) June 16, 2022

"Mi familia me llevó a la clínica de Tenjo y desde allí me trasladaron hasta Bogotá donde me intubaron, sedaron y pusieron en un coma inducido. En ese momento perdí la conciencia y fue mi familia la que vivió el proceso más duro porque lo veían día a día”, recordó Alexandra.

Fue entonces cuando su familia, lejos de ella debido a las restricciones y al confinamiento obligatorio ordenado por el Gobierno Nacional, sintió que la perdería para siempre.

Sin embargo, quedaba una última luz de esperanza: el ECMO. Una máquina que hace las veces de pulmón mientras el paciente se recupera.