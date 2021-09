El ‘centinela del Puente Guayepo’, el hombre que anticipó la inundación en La Mojana

Su tarea consiste en “ver los riesgos que hay y de pronto, ahora mismo con esta inundación, he tenido la oportunidad de desplazarme hasta Sucre (Sucre) y me he dado cuenta cómo está la región y he ayudado a la gente”.

Libardo dice que hace varios años un amigo lo nombró centinela del puente junto al cual vive y así se quedó.

Tiene que dar aviso cuando las aguas de la Ciénaga La Cruz están crecidas. Asegura que aprendió a entender los mensajes de la naturaleza.

“Muchas veces los animales mismos nos dicen cuándo va a haber verano e invierno, por ejemplo, cuando va a haber verano el chavarrí vuela alto y canta bien arriba y en el caso contrario el caracol pone sus huevos a la altura hasta donde va a llegar la creciente”, revela.

Dos días antes del 28 de agosto cuando el río Cauca inundó la Mojana, el caracol puso los huevos más alto de lo acostumbrado.

Libardo Rafael les dijo a varias personas lo que estaba por ocurrir y muchas sacaron sus pertenencias de las casas.

Recuerda que ese día el caracol “los puso bien arriba y yo dije va a haber creciente y brava y está sucediendo”.

La creciente que hoy afecta a miles de personas en La Mojana, se produjo por el rompimiento de un dique que impedía el paso del río Cauca.

Mientras continuamos el camino, el centinela del Puente Guayepo vuelve a cantar. Dice que este año las aguas tardarán en bajar.