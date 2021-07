El drama de Dolores y la búsqueda de su hijo desaparecido durante el paro

Cada nuevo día y desde hace un mes, se ha convertido en una constante el recorrido por el Parque Metropolitano Cayetano Cañizares, localidad de Kennedy, en el sur occidente de Bogotá y en el que Dubán solía estar luego de la jornada de estudio porque estaba validando el bachillerato.

Dolores asegura que espera despertar de la pesadilla que está viviendo y encontrar a su hijo sentado en una banca.

“Yo necesito que las autoridades a mí me den una razón que me digan algo, pero nada, lo que me han indicado es que el mío no es el único caso”, puntualiza.

De acuerdo con las autoridades aún figuran 80 personas cuyo paradero se desconoce. Las denuncias de desaparición se realizaron en los días posteriores a los eventos del paro nacional el pasado 28 de abril.

Dubán Felipe Barros Gómez, tiene 17 años. Su mamá Dolores Barros lo busca desde el 5 de junio pasado, tras haber sido visto por última vez en el Portal de las Américas, en Bogotá.