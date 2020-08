El feminicidio de Luisa Fernanda sigue en la impunidad

Carmen puntualizó que la versión del hombre indicaba que habían ido a comer algo a un pasaje comercial, hablando de dos comidas distintas y en momentos en que el comercio estaba completamente cerrado por la cuarentena.

“Él fue, rindió indagatoria el día 29 de abril. El día 30 de abril lo requirieron porque había mentido y ellos se dieron cuenta y a las 7:00 de la mañana lo fueron a buscar en la casa, lo llamaron y ya él había desaparecido y hasta el momento desapareció”, advirtió.

“La verdad no se vio mucha ayuda de las autoridades, recién que ella desapareció no me prestaron mucha atención, todo lo tomaron como en burla”, dijo la madre.

Más de dos semanas después, el domingo 10 de mayo, encontraron el cuerpo de Luisa Fernanda en una zona rural cercana al municipio conocida como el Cerro de Madrid; fue asesinada con arma blanca. Carmen advirtió de displicencia por parte de las autoridades del caso, incluso la familia tuvo que ir por su cuenta a recoger las pruebas del crimen.

“Después de que el cuerpo apareció ellos no hicieron un acordonamiento ni nada para ir a recoger pruebas. Eso lo hizo mi esposo en compañía de mis hijos. Esta persona que la asesinó le cortó el cabello y allí se encontraron el cuchillo la carcasa (celular) el cabello de ella y pues prácticamente eso nosotros lo hicimos”.

Luisa Fernanda tenía 21 años y un hijo de cuatro años de edad. Hasta la publicación de este informe han pasado tres meses y medio sin mayores avances en la investigación de este caso. La familia ha realizado plantones exigiendo justicia.