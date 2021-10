El mal estado de las vías rurales o terciarias y cómo afectan en economía, salud y educación

Para llegar a La Calera, Cundinamarca, no hay mayor contratiempo. Llegar a sus veredas sí por causa de sus vías sin pavimentar, y sectores de alto riesgo por la remoción de masa.

“Vamos a iniciar un recorrido desde el corregimiento 36 hacia el corregimiento Mundo Nuevo. Vamos a bajar a mirar el camino y ver cómo se encuentra. Allá vamos a encontrar el camino en mal estado”, dice Norberto, habitante de la zona, y quien nos sirve como guía.

Para pasar caminando del corregimiento 36, al corregimiento Mundo Nuevo, si usted va bajando debe tener cuidado para no tropezar, no resbalar; debe esquivar piedras, barro, huecos. Y si va subiendo debe tener en cuenta esos mismos elementos, pero adicionalmente debe tener buen estado físico para no quedarse sin aliento.

“¿Está cansado?”, le pregunto a Clemente, quien también nos acompaña en el recorrido. “Sí, bastante, demasiado, y eso que no llevamos carga encima, no estamos arriando bestias ni nada, porque cuando se lleva una bestia o se lleva carga, alguna cosa pasa. Pero mire, estamos cansados y no llevamos nada encima”.