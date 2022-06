El mensaje es no dejar de insistir: colombiano récord Guinness haciendo 'veintiuna'

John Fredy Moncada es un deportista colombiano que entró al libro de los récord Guinness, por hacer la popular 'veintiuna' mientras escalabas una montaña en Hollywood (Estados Unidos).

En diálogo con RCN Mundo, el deportista destacó que hizo 300 metros en ascenso vertical de montaña haciendo la reconocida jugada con un balón de fútbol, sin dejar caer la pelota hasta llegar las letras emblemáticas de Hollywood en la ciudad de Los Ángeles.

“Me tomó bastante esfuerzo llegar a donde estoy, porque en mi vida desde muy pequeño crecí en barrios muy populares, jugamos descalzos, salí de un barrio muy popular de la ciudad de Medellín que es Zamora, de donde también salió Leonel Álvarez. Empecé desde muy niño en el fútbol”, dijo.

Moncada aseguró que “me tuve que parar en los semáforos en La Florida (EE. UU) y hacer muchas ‘maromas’ para salir adelante. Aquí el mensaje para los jóvenes es no dejar de insistir, no debemos dejar de perseverar y si queremos alcanzar un objetivo tenemos que seguir confiando en nosotros mismos. No importan las veces que caigamos, sino las que nos podemos levantar”.

“Mucha gente no creía en mi proyecto pero yo sí, entonces un día me comentaron que había un campeonato de Freestyle haciendo trucos con un balón de fútbol, yo participé y de 100 integrantes, quedé campeón de la Red Bull del Freestyle”, recordó el deportista paisa.