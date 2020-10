El potencial de los impuestos verdes en materia tributaria y ambiental

Hace cuatro años, Colombia se comprometió a reducir en un 20% su nivel de emisiones de gases al 2030, con el fin de cumplir con esta meta se introdujeron los impuestos al carbono y a las bolsas en la reforma tributaria del 2016. Sin embargo, el país aún se encuentra rezagado en materia de impuestos verdes por su bajo recaudo.

Cifras del Ministerio de Hacienda evidencian que estos impuestos aportan un recaudo cercano a los seis billones de pesos anuales, mientras que países desarrollados logran ingresos de veinte billones de pesos y los miembros de la Ocde recaudan quince billones de pesos.

Teniendo en cuenta el potencial en este frente, el Gobierno trabaja en una ley de crecimiento sostenible que busca aumentar estos impuestos.

“Estamos mandando como Gobierno y como Estado mensajes raros, porque nosotros decidimos que ponemos un impuesto a los combustibles que existe por las emisiones que los mismos generan pero al mismo tiempo los subsidiamos, eso no guarda coherencia. Lo mismo podría decir sobre el impuesto a las emisiones de CO2, no puede ser que nosotros no tengamos grabado las emisiones que genera el carbón”, señala el alto funcionario.

Precisamente Alejandro Rodriguez, investigador en el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, afirma que la tasa del impuesto al carbono es baja por lo que se podría evaluar la posibilidad de aumentarla.

“La tarifa del impuesto tiene que capturar el costo social del carbono para que sea efectiva; hoy en día la tarifa que se tiene en Colombia es de aproximadamente 17.000 pesos, eso representa unos cuatro dólares, y se ha dicho que el costo social del carbono está entre los 40 y 80 dólares”, explica el experto.

Por su parte el ex director de la Dian, Horacio Ayala, recomienda al Gobierno que los nuevos impuestos verdes impacten en menor medida a los ciudadanos de a pie y se concentren en en quienes generan daños al medio ambiente.

“Debería desestimularse la fabricación y el uso de esos productos a través de unos impuestos significativos, pero directamente a quienes fabrican o utilizan exhaustivamente estos productos”, indica el tributarista.

En conclusión, los impuestos verdes se convierten en un instrumento donde el país gana por lado y lado, porque aumenta sus fuentes de ingresos al tiempo que busca mitigar los impactos ambientales, incentivando a las empresas a mejorar sus procedimientos.