El reclutamiento de menores para la guerra y la contradicción de Rodrigo Londoño

Fue Rodrigo Londoño, presidente del partido Farc y antiguo máximo líder de la guerrilla, quien hace unos días dijo a Semana Televisión que él mismo fue reclutado a los 17 pero "por voluntad propia".

El derecho internacional es claro en advertir que en el reclutamiento de menores, el consentimiento de ellos es totalmente irrelevante como una defensa válida en estos casos.

Pero la guerrilla ya había admitido como colectivo hechos de este tipo. A finales del año pasado, en el marco de un encuentro multitudinario organizado por la Comisión de la Verdad, un hombre víctima de reclutamiento en su infancia, ante un auditorio que incluía a Rodrigo Londoño, los llamó a decir la verdad.

En el país: El riesgo tras las favorables cifras de salud pública en Colombia

"Hay muchas familias que todavía no saben nada de sus hijos, como mis compañeros que quedaron muertos en la 'operación Berlín'", dijo.

18 de noviembre del 2000, durante la 'operación Berlín' liderada por el Ejército contra la Columna Móvil Arturo Ruiz, murieron 74 menores de edad reclutados por la guerrilla. En ese y otros casos muchos menores reclutados no han aparecido.

Su relato llama la atención sobre las difíciles condiciones de los niños en la guerra y confirma hechos de fusilamiento a muchos que consideraban “desertores”.

“Por muchos muchachos que en su momento, siendo niños, se desertaban, los cogían, los devolvían allí y le aplicaban sus respectivos consejos de guerra, su reglamento y la gran mayoría siempre iba a fusilamiento por deserción, porque era traición al movimiento”, dijo la víctima.

En Bogotá: Sumapaz, un territorio sin COVID-19 en la ciudad con más casos de Colombia

Otra víctima, una mujer, también habló ante la concurrencia durante ese 'Encuentro por la Verdad'.

“Y fue ahí cuando entendí que no era como en las películas, que uno podía agarrar un arma y matar a quien quisiera. Yo no terminé los estudios y llegué a las Farc a aprender muchas cosas que nunca hubiera conocido en mi infancia y mi vida. Yo represento a las niñas de mi edad que vivieron en las mismas condiciones, que vivieron el terror con sus ojos y ya no están vivas para contarlo”, dijo.

Pero la mayor contradicción a las palabras de Rodrigo Londoño fueron las declaraciones que dio el mismo Londoño en el evento, diametralmente opuestas a las de hace algunos días, en las que relativizó el reclutamiento de niños y jóvenes.

De interés: Ricardo Calderón, el periodista anónimo detrás de grandes investigaciones.

“Nuestras normas internas establecían la edad de 15 años para el ingreso a las filas de las Farc EP, durante las primeras décadas las violaciones a esas normas fueron excepcionales, pero en la medida que la guerra se fue generalizando, fueron ingresando más y más menores”, dijo en su momento el hoy dirigente político.

Entre 1960 y 2016, 17 mil niños y adolescentes fueron víctimas de reclutamiento, según el Observatorio de Memoria y Conflicto.

Al menos 190 jóvenes víctimas en este año

En diálogo con RCN Radio Julia Castellanos, Coordinadora del Observatorio Niñez y Conflicto Armado de la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia, afirmó que las cifras de reclutamiento han aumentado sensiblemente con respecto al año pasado.

Durante el primer semestre del año, desde el primero de enero al 30 de junio monitoreamos 40 eventos, que por lo menos han afectado a 190 niños y niñas en diferentes zonas del país donde se focalizan los conflictos armados, de los que nos habla el CICR, que son seis puntos distribuidos a nivel nacional que casi que abarcan casi todo el territorio”, dijo.

Investigación: Coltán, el material apetecido en el mundo que financia guerrillas en Colombia

Puntualizó que los puntos de monitoreo se encuentran en zonas como “Pacífico colombiano, los Llanos Orientales, la parte del Catatumbo, lo que tiene que ver con la Amazonía en Putumayo y Caquetá y algunas partes del sur de Córdoba”.

Con respecto a la justificación según la cual un menor de edad puede ser reclutado voluntariamente, la especialista enfatizó en que tanto el Derecho Internacional como el colombiano establece que en ningún caso se puede argumentar tal cosa.

“La sentencia 240 de 2009 de la Corte Constitucional establece que el reclutamiento será ilícito, aún cuando se establezca que haya una decisión de parte del niño o la niña”, advirtió.

Agregó que “aquí hay que señalar que siempre hay una persuación de los actores armados a través de diferentes estrategias para vincularlos”.

Le puede interesar: Llegó a Colombia una de las más grandes plagas contra las abejas.

No solo se trata de la vinculación para ser la primera línea de combate, detrás de esa cooptación se esconden violaciones, trabajos forzados, fusilamientos, torturas, desapariciones forzadas y homicidios.

La impunidad campea. según la JEP “Apenas se ha dictado 10 sentencias condenatorias entre más de 4.000 investigaciones abiertas por la justicia ordinaria”.