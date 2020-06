El SOS que enviaron propietarios de moteles

Debido a la pandemia producto del COVID-19, conversamos con propietarios y administradores de moteles, quienes expresaron su preocupación al no contar con ingresos adicionales que los ayude a solventar la situación de cierre de estos establecimientos.

Entre ellos está Guillermo Ramírez, quien comentó que pasó de ser administrador a celador de motel, mientras pasa la cuarentena. Su negocio está ubicado sobre la calle 65 de Bogotá.

“Los empleados no tienen recursos; las camareras ya no están ni los celadores. En este momento yo me estoy encargando de cuidar todo”, indicó.

Guillermo recordó además que diariamente al motel llegaban entre 20 y 40 personas por día. De aquellos buenos tiempos, dice, solo quedan los pagos de impuestos, servicios públicos, los cuales siguen llegando, aunque no se esté prestando el servicio.

Lea también: Universitarios y pandemia: ¿Qué se espera para el próximo semestre?

Tan solo en Bogotá hay 883 empresas dedicadas a la actividad económica de los moteles. Sebastián Maestre, propietario, manifestó que los bancos no les prestan, y que se vio obligado a suspender contratos.