El 'superalimento' que busca salvar a las abejas de los pesticidas

“Teniendo en cuenta que uno de los problemas que generan los pesticidas en las abejas son los problemas ‘subletales’, que están asociados con problemas de aprendizaje, de memoria, de toma de decisiones, entre otros. Cuando exponemos las abejas a los pesticidas estas capacidades disminuyen dramáticamente de tal forma que las abejas aprenden más despacio, aprenden menos y se les olvida más rápido”, indicó.

Con el superalimento las abejas aunque estén expuestas a plantas con pesticidas, sus capacidades continuarán intactas, de hecho, reduce la letalidad.

“Cuando les damos el superalimento, algo interesante es que aprenden mejor que las abejas en condiciones naturales, y también recuerdan mejor que las abejas en condiciones naturales; y cuando les damos los suplementos y luego las exponemos a los pesticidas nos damos cuenta que están protegidas. Sus capacidades no son alteradas por los pesticidas como ocurre con las abejas que solamente reciben pesticidas”, precisó.

Han sido tres años los dedicados a este proyecto relacionado con superalimentos para salvar a las abejas:

“Yo creo que surge esto por un reconocimiento de la realidad, y la realidad es que existe una altísima dependencia del uso de pesticidas. Las plagas son realmente nefastas para los cultivos y aparte de eso las medidas legislativas que se han intentado tomar para el control de los pesticidas no son suficientes, son importantes sí, pero no son suficientes. Y lo que tenemos que hacer es buscar diferentes estrategias, si los pesticidas se van a quedar, debemos saber qué hacer para no solamente regularlos sino también para utilizarlos a favor, al tiempo que podamos proteger o blindar a las abejas”.

El superalimento es un proyecto concebido desde la Universidad del Rosario, liderado por el biólogo André Riveros, director de posgrados de la facultad de Ciencias Naturales junto con un amplio grupo de profesionales.

Se espera que este superalimento pronto sea usado por agricultores, apicultores, entre otros.