Emmanuel, el joven barranquillero que 've' el mundo a través de su voz y la radio

El joven locutor además agregó que su mamá "se enteró de que yo era una persona con discapacidad cuando ya tenía cuatro meses de nacido. Para mi familia esto fue un choque emocional bastante grande, pero lo supieron enfrentar”.

Le puede interesar: Caricaturista quindiano colgará su pincel: "La inteligencia artificial me dejó sin trabajo"

Emmanuel no le puso ‘peros’ a su vida, por el contrario, dijo que gracias al apoyo de sus padres se ha convertido en la persona que siempre ha querido ser.

“Mis padres me han criado con mucha berraquera, me sacaron adelante y aquí estoy, gracias a Dios, cumpliendo mis sueños. A la edad de tres años mi mamá descubrió que yo cantaba, me involucró con una fundación para personas con discapacidad en el Caribe. Estuve varios años ahí, me rehabilitaron hasta mis 20 años de edad, tuve 17 años de un gran proceso de rehabilitación", contó Emmanuel.

Las terapias y su proceso fue fundamental para que desarrollara sus talentos.

"Me rehabilitaron en mis estudios, en mi productividad social, en mi formación para ser un profesional, para ingresar a una universidad y para ser de gran provecho también en el campo laboral”, agregó.

A sus 22 años es un joven inquieto y apasionado por la música y la radio. Pese a su limitación, es pianista en formación y percusionista profesional. Estudió técnico laboral en locución y producción para radio y televisión, trabaja en la emisora online de la Corporación Universitaria donde hizo sus estudios.

Aseguró que Dios no le dio visión, pero sí una voz para salir adelante y quiere cumplir el sueño de ser un exitoso locutor de radio, porque para él, ser ciego no es una excusa.

“Actualmente estoy laborando en una estación radial online que hace parte de la Corporación Universitaria Elyon Yireh de Barranquilla. Allí me formé y hoy soy locutor y productor de radio y televisión. Para muchos es insólito ver cómo manejo la consola o el computador, pero eso es con la ayuda de unos lectores de pantalla que me van diciendo lo que hago. Todo esto es gracias al apoyo que me ha brindado a la entidad”, explicó.

En su carrera radial, Emmanuel agradece a Lory Luz Gómez, su jefa y la persona que le dio la oportunidad de ser el talento principal de la emisora.

“Ella descubrió en mí un potencial inigualable y todos los días me lo recuerda, todos los días me recibe con palabras de aliento. Me dice: tú puedes, vamos a hacer historia juntos, lo vamos a lograr, y para mí ha sido un apoyo fundamental”.

Pero eso no es todo lo que hace este joven. En el mundo de la música es conocido como M. Durán, y a sus 17 años sacó su primer sencillo musical, desde entonces inició su carrera como artista urbano.

Lea también: Los 'ninis' en Colombia aumentaron: hay 2,9 millones de jóvenes sin trabajar y estudiar

Aseguró que es un milagro de Dios, porque por Él es que hoy ha llegado lejos en su campo y sin ponerle límites.

“No existen los límites, si yo pude, ustedes también lo pueden lograr. Si usted tiene una persona con discapacidad visual en su familia o cualquier otra discapacidad, usted le puede decir que va a lograr todo lo que quiera, todo lo que se proponga, porque no existen límites, con la ayuda de Dios todo lo lograremos”, puntualizó Emmanuel.

Este joven barranquillero se convirtió en inspiración de muchas personas en condición de discapacidad y supera diariamente los obstáculos, la vez que se esfuerza para alcanzar sus metas.