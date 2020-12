En Bogotá hay casas refugio para mujeres víctimas de violencia

Las casas refugio, son lugares discretos. No tienen letreros. Y sus direcciones no se hacen públicas por seguridad.

Lisa Gómez, subsecretaria de Fortalecimiento en la secretaría de la Mujer, explicó que son casas de acogida y protección para garantizar la vida de las mujeres, de sus hijos o de las personas que tenga a cargo.

“Son mujeres que están en riesgo de feminicidio y que por su situación de violencia requieren esa medida”, precisó.

La estadía en una casa refugio es gratuita. Hasta por 4 meses una mujer puede permanecer allí. Puede estar sola, o con sus hijos si es necesario. La alimentación, el vestuario, estará cubiertos por ese tiempo.

Lea también: ‘Hombres en Marcha’ promueve nuevos referentes de masculinidad

“El proyecto de casa refugio, significa que una mujer en su periodo de permanencia podrá encontrar posibilidades y oportunidades, tenemos alianza para generación de posibilidades de empleo y empleabilidad y de formación para el trabajo”, agregó la funcionaria.

Leidys encontró refugio en la casa donde fue acogida y además se encontró con ella misma: “Allá me desperté, me di cuenta que soy inteligente, que me estaba perdiendo al lado de una persona que me estaba haciendo daño, estaba perdiendo mis sueños, pero me di cuenta que todo lo puedo hacer posible”, dijo.

Para este descubrimiento fue importante el acompañamiento psicológico, legal y la atención integral. Manifestó que en la casa refugio, profesionales de diferentes áreas les hacían talleres.

“Nos enseñaron a darnos valor a nosotras mismas, a crear un proyecto de vida, a dejar el temor y la culpa”.

¿Cómo se accede a casa refugio?

Lisa Gómez, subsecretaria de Fortalecimiento en la secretaría de la Mujer, señaló que para esto se requiere una medida de protección.

“La ruta de atención establece que quien puede emitir dicha medida es una autoridad competente, ya sea una comisaría de familia en el marco de violencia al interior del hogar, o un juez de control de garantías a través de una solicitud del fiscal a cargo de un caso cuando la violencia no se esté dando en el marco de la familia”.