En Colombia hay más de 42.000 carros eléctricos pero solo 119 estaciones de carga

RCN Mundo también conversó con Juan Rodríguez, quien precisó que hace más de un año compró un vehículo eléctrico. Dijo que no se atreve a salir de la ciudad, ante las dificultades para encontrar estaciones de carga.

"Yo tengo un carro eléctrico hace un poco más de un año y la verdad es que me he encontrado con muchas dificultades sobre todo para cargar el carro, no hay suficientes 'electrolineras' para poder cargar en ninguna parte", señaló.

Añadió que "decidirse uno a hacer un viaje largo fuera de la ciudad es prácticamente imposible, porque a la mitad del trayecto uno se puede quedar varado. Lo que más me preocupa es que la gente está comprando estos carros y que creo que Colombia todavía no está preparada y no tiene esa infraestructura para poder garantizar la circulación de este tipo de vehículos".

Durante el último año la compra de vehículos eléctricos aumentó en más del 98% en Colombia. Sin embargo, el país no cuenta con 'electrolineras' suficientes para prestar el servicio de carga a los carros que ya están rodando en vías y carreteras.