En Colombia hay más de 86.000 vehículos con airbags que podrían herir a sus ocupantes

En el país hay vehículos de 18 marcas, cuyas bolsas de aire o airbags presentan defectos que podrían ser muy peligrosos en caso de accidentes y que deben ser cambiadas lo antes posible.

Juan José Mercado es dueño de uno de esos vehículos y recordó que “yo me enteré del incidente de las bolsas de aire defectuosas del fabricante de Takata, al estar consultando publicaciones especializadas en el tema en carros en noticias internacionales”.

“Y, como siempre supuse, que esos arreglos no iban a llegar a Colombia pero me sorprendió que me contactó directamente el concesionario”, dijo. Pero muchos propietarios no serán contactados y tendrán que consultar si su vehículo los pone en riesgo.