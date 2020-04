En Guayaquil, los muertos están en casa por el coronavirus

El número de personas que ha fallecido dentro de sus casas en Guayaquil (Ecuador) durante la pandemia del coronavirus, se ha incrementado de tal manera que no es posible retirar los cuerpos el mismo día de su deceso.

Por ejemplo, el padre de doña Marcia Tocto murió hace unos días y el cadáver aún permanece en su casa. “Ya tiene dos días de muerto y vamos para el tercer día y solo me dicen que esperen, que no es el único caso”, relata.

Las autoridades no confirman si estas muertes dentro de casa son por causa del coronavirus. Sin embargo, la cifra de muertes ha sido tan alta, que el gobierno ecuatoriano creó la Fuerza de Tarea Conjunta para el retiro de los fallecidos en Guayaquil. Es liderada por Jorge Wated.

“Esta unidad, la Fuerza de Tarea Conjunta, ya ha logrado levantar de 30 fallecidos diarios, unos 150, independientemente del trabajo que ya reactivaron duramente y con mucho esmero las funerarias y los campos santos privados del país”, indicó el funcionario.

Y es que el temor por no resultar contagiado ha hecho que algunas funerarias hayan cerrado sus puertas y las que están abiertas no alcanzan a atender la demanda. A esta se suma que la morgue resultó saturada y no se tenía lugar para trasladar a los muertos.

Mauricio Rey, habitante de Guayaquil, aseguró que "todo está así por el sistema que ha colapsado. Estos son testimonios reales, no son exageraciones”.

Ante el colapso que hay en la morgue, se han asignado cuatro contenedores – congeladores de 40 pies cada uno- para que los cadáveres sean trasladados allí y luego se les pueda dar sepultura.

Se ha habilitado, además, un terreno para que sirva de cementerio adicional. De acuerdo con las autoridades de Guayaquil, nunca se sabrá si muchas de las personas que murieron en casa fue por coronavirus.