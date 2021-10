En La Montañita (Caquetá) florece un caserío donde se vive al "estilo socialista"

Los principales problemas en Agua Bonita son los servicios públicos, enfatiza Jimena. “Nosotros estamos peor que en La Guajira, el agua y la luz todavía son responsabilidad del gobierno pero no hay garantías, el agua se bombea por medio de las motobombas y cada rato se dañan. Hay días enteros que no tenemos agua, la luz se va a cada rato y se va el agua, es una de las crisis más grandes que estamos sufriendo”, reitera la dirigente mientras atiende asuntos en el restaurante.

Dos cuadras más allá en el Estadero El Piñal, encontramos a Jair Bernal, también fue comandante de frentes en las Farc, hoy hace parte de la Junta de Acción Comunal y de la cooperativa, corre de un lado para otro organizando todas las cosas en ese sitio, epicentro del bazar .

Nos cuenta que ese lugar, donde se pueden observar tres mesas de billar, una gallera, una cantina y mesas con sillas, sirve como escenario de reuniones y diversión, los fondos que se recogen son para la cooperativa, la junta y para el partido político.

Bernal puntualiza que lo positivo del proceso de paz y de estar en la vida civil en su propio pueblo es que a pesar de los incumplimientos del Gobierno, se sienten fortalecidos.

“Lo negativo es que las vías de acceso no son las mejores , aquí sufrimos de muchas necesidades, carecemos de acueducto, el alumbrado es malo, hay montajes que necesitan trifásica, no tenemos conectividad y la que hay es muy mala y la salud igual que la de todos los colombianos que es pésima”, recalca el líder reincorporado.

Añade que el pensado del gobierno y de muchos era sacarlos de los espacios territoriales, “pero nuestro pensado es echar raíces y nuestras raíces las tenemos aquí, nos fiaron esta finca que compramos, lo que no lo hicieron en otros espacios. El gobierno no puede decirnos váyanse porque el terreno es nuestro ”, enfatiza Jair Bernal.

Añade que aunque les dijeron que los terrenos no son productivos “han metido esfuerzo y moral” y en este momento tienen cinco líneas productivas colectivas y entre todos están aportando para construir un acueducto comunitario.

Con los 8 millones de pesos a que tiene derecho cada firmante de la paz para su proyecto de vida, los ex guerrilleros concentrados en el poblado Héctor Ramírez los destinaron a proyectos colectivos.

“Un grupo de muchachos invirtieron en la línea de piñas, otros en la cancha sintética, otros lo invertimos en ganadería no extensiva porque la plata es poca y otros en la fabricación de botas, tenemos proyectos de turismo, piscicultura y porcino. Contamos con una panadería, el estadero, una tiendita y un restaurante”, reseña el vicepresidente de la junta de acción comunal de Agua Bonita, Jair Bernal.

Subraya que de todos estos proyectos el que más ha dado resultado es la piña que se produce bien en este terreno ácido.

Las mujeres de Agua Bonita

En el poblado Héctor Ramírez las mujeres mandan, o al menos así parece. Ellas están en todas las actividades del caserío y trabajan más que los hombres, porque no sólo cumplen su labor comunitaria, sino que ahora con el proceso de paz muchas de las exguerrilleras se convirtieron en madres un papel gratificante pero agobiante .

Yourley Mendoza, a quienes todos conocen como “La Mona”, pasó más de la mitad de su vida en la guerrilla, tiene 40 años, ingresó a las filas cuando tenía 16. Dice que creció viendo la guerrilla en la región del Pato una zona que por décadas ha padecido el conflicto armado. Estuvo en las unidades comandadas por el legendario Manuel Marulanda Vélez, también con los comandantes del Bloque Sur, Raúl Reyes y Joaquín Gómez. Cuenta que lo más difícil en su vida de combatiente era cuando perdía compañeros en los enfrentamientos con el Ejército.

Le preguntamos cómo han sido estos 5 años tras el proceso de paz y responde que la lucha sigue: “Antes estábamos en una lucha armada, ahora estamos en una lucha política ideológica porque aquí estamos y resistimos los que estamos todavía con la esperanza de que nos van a cumplir, al menos en una parte, porque ya sabemos que todo no lo van a cumplir".

"Estos cuatro años han sido una lucha por la vivienda, salud , educación y los proyectos productivos , llevamos más de tres meses que no dan abastecimiento y los proyectos no nos sostienen, ahí es donde empieza el desespero, ¿de dónde nos vamos alimentar, qué vamos hacer?", añadió.

Yourley tiene a su cargo el trabajo de género con otras mujeres, “estamos luchando hace dos años para un proyecto de reciclaje que beneficia solamente a 20 personas y a la fecha nos dicen que falta una cosa, que otra, que un taller que otro, entonces la gente se le cansa a uno y a mí me ha tocado coger de casa en casa y decirle 'vamos viejita no se me desmoralice, eso sale', para darle moral, pero yo en mi mente también tengo mis dudas, ¿ será que me sale ese proyecto?".

La Mona señala que se dedicó a trabajar el tema de la mujer después de la reincorporación porque en la guerrilla tenía ventajas ganadas, los mismos derechos y deberes que los hombres pero con la dejación de las armas las cosas cambiaron y los hombres se sintieron dueños de ellas y las maltrataban.

“En la guerrilla sí eso pasaba había sanciones, aquí como ya no hay guerrilla ¿entonces vamos a dejar que las maltraten, que les peguen? No, acota Yourley, quien reitera que su labor consiste en que no haya mujeres maltratadas, ni feminicidios, tratar de mitigar lo que a diario vemos en el país”, destacó.

El deporte y la recreación en Agua Bonita

Al frente del estadero fue construida una estupenda cancha sintética, que muchas ciudades envidiarían, allí están los excombatientes más jóvenes y otros hijos de los veteranos.

Beto Romero, tras dejar el fusil, ahora es el coordinador de deportes y maneja el campo deportivo el único lugar donde los habitantes del poblado pueden recrearse físicamente.

Dice que su objetivo es la integración con las demás veredas y los municipios que están cerca al poblado. "Nosotros estamos practicando lo que es el mini fútbol, micro fútbol, mini tejo, la boli rana, la cancha de tejo. El presupuesto para los eventos sale de los mismos jugadores , de las inscripciones. La cancha es un proyecto de los ex combatientes, lo que recibieron lo metieron para este proyecto”, indica Beto.

¿Qué opina de la implementación del acuerdo de paz, les han cumplido?, le preguntamos a Beto. Responde que apenas en un treinta por ciento, “lo difícil es cumplir, algunos han aguantado otros han buscado otras alternativas de vida, y otros que hemos y estamos aguantando a ver qué pasa”.

Su mayor ilusión es su hija que apenas tiene dos años; él quiere para ella una vida más tranquila y justa, que sea una ciudadana con todos los derechos para que no tenga que empuñar un arma.

El poblado 'Héctor Ramírez' en la Montañita (Caquetá) es uno de los de mayor desarrollo de todos los antiguos espacios territoriales a los cuales llegaron los exguerrilleros de las Farc una vez se reincorporaron a la vida civil tras firmar la paz con el gobierno de Santos. Sus nuevos ciudadanos esperan que el Gobierno les cumpla todo lo que falta para hacer realidad el sueño colectivo que adelantan en Agua Bonita y el de cada uno.