Enfermedades crónicas aumentan en Colombia por las secuelas de la covid-19

La pandemia de la covid-19 ha despertado toda una serie de enfermedades crónicas en los colombianos que, sin importar la edad, resultaron contagiados y ahora tienen secuelas de la enfermedad.

El médico infectólogo y coordinador en Colombia de los estudios de la covid-19 de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Carlos Álvarez, afirmó que la situación es muy grave para algunos pacientes jóvenes que estaban sanos, pero que por el virus quedaron en un crítico estado de salud.

“Hemos visto que se han presentado enfermedades como la "cacosmia", que es cuando la persona cambia la sensación del olor; es así como pasa el cerebro de un olor agradable a procesarlo como uno desagradable. Pero también encontramos personas con problemas de salud mental con la pérdida de memoria, enfermedades renales, respiratorios, cardíacas, cardiovasculares y pulmón entre otras”, dijo.

Agregó que también ha quedado en evidencia que se aumentarán las enfermedades crónicas en el país.

“Es importante advertir que se va a potencializar enfermedades crónicas con una mayor incidencia, tanto en los adultos pero también de manera sorprendente en los jóvenes. Es el caso de una persona que resultó con problemas pulmonares y era un deportista con una vida saludable, algo que es incomprensible pero está pasando”, sostuvo.

Dijo que en el caso de las personas que estuvieron en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) pueden tener afectación en las cuerdas bucales, las cuales deben tener un tratamiento especial en su recuperación.

“Encontramos que un 15% de las personas pueden tener un covid prolongado, con secuelas que serían graves sino son tratadas a tiempo”, resaltó.

Agregó que otra de las enfermedades que les preocupa son las oculares, las cuales están siendo más frecuentes de lo normal, al estar asociadas a la covid-19.

“Este virus puede recorrer diferentes partes del cuerpo y producir inflamación en los sistemas del ser humano, por eso puede haber alteraciones y afectaciones en otros órganos que no son comunes”, añadió.

Recordó que los síntomas más comunes de los colombianos están relacionados como dolores en las articulares, malestar en el cuerpo, dolor de cabeza, pérdida del cabello y cambios en los estados de ánimo llegando a la depresión”, apuntó.

El médico Jorge Salazar, quien trabaja en una Unidad de Cuidados Intensivos en el Valle del Cauca, confirmó que como paciente positivo de covid ha sufrido las secuelas de la enfermedad.

“Yo creo que he tenido tres episodios de covid, uno muy severo que me tuvo hospitalizado y otros dos que han sido más o menos suaves pero los he podido superar, pero me he quedado con secuelas como insomnio, disfonía y problemas de memoria”, manifestó.

Señaló que en el marco de los tratamientos ha tenido que leer mucho más, pero también realizar juegos para la mente como sudoku y llenar muchas sopas de letras, hacer rompecabezas y demás.

La médica fisiatra Carolina González, del centro de atención integral Poscovid de Colsanitas, agregó que la recuperación de las personas tras quedar con secuelas de la covid-19, ha implicado tratamientos que inician con técnicas de respiración y ejercicios para aprender hablar y hasta volver a caminar.

“Muchas de las cosas que hacemos en el gimnasio es el reacondicionamiento físico, que incluye volver a enseñarles a tener equilibrio, fortalecer unos músculos que se afectan por la covid y estar en las Unidades de Cuidados Intensivos, es por eso que tenemos que en señalarles el volver a dar pasos y hasta caminar”, dijo.

Agregó que en esta institución se a tienden pacientes de todas las edades desde jóvenes pero también adultos que, tras una serie de exámenes, se ha confirmado que tienen graves secuelas por la pandemia.

Por su parte, la médica internista y neufrologa Nancy Yomayusa afirmó que las investigaciones alrededor del covid prolongado continúan al desconocer el tiempo que pueden durar las secuelas y sus tratamientos.

“Hay seguimientos a seis meses o un año, porque todavía no tenemos estudios que nos determinen cuánto tiempo pueden durar los síntomas. Pero se sabe con los datos disponibles que algunas de las secuelas pueden durar de seis meses a un año”, expresó.

Yomayusa también señaló que "encontramos evidencia que un 10 % de las personas siguen manifestando síntomas posterior a los doce meses de la confirmación de las enfermedades generadas por la covid, lo que es preocupante".

Los expertos coincidieron en señalar que el "síndrome poscovid", según la OMS, es el nuevo reto de los sistemas y organizaciones de salud para ofrecer una atención con humildad, pensamiento crítico, resiliencia y rigor de las condiciones de los pacientes.