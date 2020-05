Enfrentando el COVID y con múltiples necesidades, enfermeras conmemoran su día

Ximena Bonilla Sáenz terminó enfermería en la Universidad de Santiago de Cali. Cuando se graduó, hace tres años, tomó un avión rumbo a Canadá: hoy en día está bien pero al principio fue duro por el idioma en ese país y la validación de la profesión, entre todas las cosas que enfrentó.

La valentía propia de la mujer colombiana y la radiografía laboral del país, fueron insumos en su decisión. "Les quiero compartir que aunque fueron muchas las razones que me motivaron a salir de mi país, la principal fue buscar mejores condiciones y oportunidades laborales", cuenta.

Por eso pide a las organizaciones y asociaciones que están al frente de la profesión "que no dejen de luchar por mejores condiciones laborales, mejores remuneraciones salariales, apoyo por el crecimiento profesional, sin olvidar que para exigir tenemos que dar".

Ximena valora lo que aprendió de sus profesores y compañeros en Colombia. Está satisfecha con la preparación que recibió, la cual le ha permitido sobresalir en un país ajeno.

Por su parte Dina Correa, de Lórica (Córdoba), comenta que está desempleada desde el mes de diciembre del año anterior y que “después de finalizar ha sido un caos total encontrar trabajo".

"Después de varios intentos fallidos por aspirar a convocatorias de clínicas privadas, IPS, EPS y en otras entidades donde puedo ejercer, porque para eso fui entrenada para dar cuidados especializados no para andar mendingando un trabajo, me parece una humillación. El país necesita más enfermeras y sobre todo en medio de esta pandemia”, comentó.

Otro de los casos corresponden a las enfermeras en diferentes zonas del país quienes, las últimas semanas, han hecho visible su angustia porque no cuentan con pagos puntuales. “Yo voy con tanto cariño a cuidar y atender a mis pacientes y qué pasa, que no tenemos un pago oportuno; entonces siento que a uno no lo valoran (y) hace uno sacrificios", dijo Estela.

Mary Carreño es enfermera en Amazonas y tiene pago puntual, pero no tiene cómo cubrirse y protegerse mientras labora en medio de la pandemia, en un departamento donde los casos de contagios están desbordados y los elementos para la atención son escasos.

“Necesitamos camillas, equipos de signos vitales (y) elementos de protección personal, porque los que tenemos son insuficientes. Necesitamos todo para hacer la atención respiratoria de los pacientes; no contamos con las suficientes balas de oxígeno, no tenemos manómetro, es urgente el requerimiento de estos elementos”, insistió.

Este martes 12 de mayo se conmemora el día de la enfermera y Carmen Elisa Moreno, vocera de la Veeduría Nacional de Enfermería en el país, advierte por los contagios de la COVID-19 en estos trabajadores de la salud.

“Según reportes del Instituto Nacional de Salud, 204 auxiliares de enfermería, cien enfermeras (os), y 146 médicos han resultado contagiados por COVID", precisa la Moreno.

Señala que, en total, en el país hay "678 personas con trabajos relacionados con la salud han resultado afectados y, de estos, 527 se han contagiado prestando sus servicios". Cuidarnos, cuidarlos y agradecer su labor es la tarea que nos corresponde.