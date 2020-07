Escasez de bicicletas en el mundo ya afecta a Colombia

Lo que le ocurre a Iván obedece a un fenómeno global de falta de bicicletas. China ha multiplicado por cinco en los últimos meses, según un portavoz de la cadena mundial Decathlon, citado por la agencia de noticias AFP.

Pero no solo pasa en China; en Estados Unidos las ventas en línea de bicicletas se multiplicaron por 50 en comparación con el año pasado.

Esto provoca que los fabricantes vuelquen sus esfuerzos hacia sus mercados locales, con la consecuencia de que haya una escasez global de bicicletas.

Y no solo se trata de los vehículos completos sino de partes específicas, por lo que si usted quiere arreglar la vieja bicicleta que tiene en el patio, tal vez no encuentre la pieza adecuada.

Y esto afecta a empresarios como Óscar Aldana, socio y sdministrador de 'Doctor Bike', una boutique que comercializa bicicletas de alta gama, accesorios de lujo y presta servicio mecánico.

“Definitivamente la respuesta en dos, tres, cuatro, cinco locales que uno visita es que no hay, está escaso y no hay ese aliciente de que llegue la otra semana porque lo que nos dicen es que no hay y no se sabe cuándo lleguen”, advirtió.

Pero se unen más factores al hecho de que los fabricantes de partes y bicicletas no den abasto. Por ejemplo, que al inicio de la cuarentena había restricción a las importaciones y también el alto precio del dólar, pero fruto de todo esto aparece la especulación con los precios.

“Se aprovechan algunos sobre algunos accesorios y repuestos, pero otros sí somos conscientes de que ha subido el precio por el costo del dólar”, puntualizó.

El asunto toca a pequeños, medianos o grandes comerciantes. Norberto Beltrán es gerente de 'Titan Bike'.

“Efectivamente hay una escasez bastante considerable, no hay bicicletas y el tema del ensamble para las bicicletas básicas tampoco se consiguen todos los repuestos”, dijo Norberto.

No hay cifras actualizadas en Colombia de la importación y venta de bicicletas, pero a juzgar por lo que aseguran los comercializadores la falta de bicicletas y sus partes en el mundo ya afecta a Colombia.