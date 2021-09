Este año han sido detectadas más de veinte firmas dedicadas a ofrecer falsos créditos. Según ha alertado la Superintendencia Financiera, estas argumentan estar vigiladas por la entidad y generalmente exigen dinero como requisito previo para desembolsar los "supuestos créditos, argumentando diferentes conceptos y utilizando incluso documentos alterados con información falsa".

En medio de la pandemia, varios microempresarios urgidos de liquidez para re impulsar sus negocios han acudido a este tipo de firmas, por la rapidez y pocos requisitos que dicen pedir para desembolsar dinero.

Lea además: En Colombia se podría dar en adopción a un bebé antes de nacer

Es el caso de Carlos Restrepo, quien ante la posibilidad de acceder al crédito formal no tuvieron más remedio.

" Yo acudí a una de estas firmas que ofrecen dinero rápido sin importar que uno tenga reportes en data crédito; necesitaba surtir mi negocio. Como primera medida, me pidieron 300.000 pesos que para estudio de papeles , luego me pidieron de a poco más dinero que para otros trámites en total les deposité como 600.000 pesos para un crédito de nueve millones de pesos que me iban a hacer", relató.

Aseguró que al pasar los días se enteró que al igual que él, otras personas fueron víctimas de esta firma que no se conforma con pedir dinero al inicio sino de a pocos, para supuestos trámites.

Por su parte José Molano, un pequeño empresario del sector textil quien tiene un local de pijamas que cerró durante siete meses por cuenta de la pandemia, expresó que tan pronto se reactivó todo decidió solicitar un crédito para poner a marchar de nuevo su negocio.

Lea también: Hombre que atropelló jóvenes en Santa Marta fue trasladado a clínica psiquiátrica

Cuenta que la única esperanza fue confiar en una firma que encontró en redes sociales, la cual le prometió en dos días hábiles desembolsar los cinco millones de pesos que necesitaba, solo con la fotocopia de su cédula y el pago de 400.000 pesos de un seguro y estudio de riesgo.

"Yo pagué esos 400.000 pesos porque me dijeron que era un seguro en caso de que no pudiera pagar y ante el bajo respaldo que tenían. Me prometieron que en dos días hábiles tendría el dinero; sin embargo, pasaron los días y jamás volví a saber nada de ellos. Todo se hizo de manera electrónica, no tenían oficina física, cambiaron los números de teléfono o me bloquearon porque nunca me volvieron a contestar", sostuvo.

Luz Mery Quintero, presidente de Acopi (el gremio que reúne a las pequeñas y medianas empresas), manifestó que muchas personas, en especial los pequeños empresarios, acuden a este tipo de créditos ante el alto costo del crédito formal lo que dificulta su acceso al sistema financiero.

De interés: Vacunas de Moderna presentan demoras para llegar a Colombia

Recomendaciones

Alejandro Vera, vicepresidente técnico de Asobancaria (el gremio al que pertenecen las entidades bancarias), recomendó a los consumidores verificar ante la Superintendencia Financiera o la Superintendencia Solidaria la legalidad de las firmas y desconfiar de esas ofertas de préstamos en las que "les prometen desembolsar dinero sin cumplir mayores requisitos y con pagos por adelantado".

Las firmas detectadas como las responsables de estafas enfrentan procesos judiciales. Las autoridades señalan que en ocasiones estos procesos toman varios años y en la mayoría de casos los dineros no son devueltos.