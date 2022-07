Estafas y delitos virtuales, una verdadera pesadilla para muchos colombianos

Un mensaje de texto, una llamada o un correo electrónico pueden abrirles la puerta a delincuentes para vulnerar su seguridad bancaria y convertir su vida en una verdadera pesadilla. El número de estafas virtuales crece diariamente, mientras las autoridades intentan evitar que haya más víctimas de esta modalidad.

Paola Arzuaga, una comerciante bogotana de 45 años, fue víctima de suplantación de su identidad con fines pornográficos.

“Alguien me contacta y me dice que mis fotografías y mi cuenta ha sido tal cual, clonada con la misma foto de perfil y que están vendiendo contenido sexual a un link que aparece en la página como tal. Pues voy a buscar la cuenta, la cual a mí como tal me tiene bloqueada, pero noté que está recién abierta, hace más o menos 15 días y ahí es donde me doy cuenta”, relató.

Arzuaga cuenta en RCN Mundo cómo se vio afectada tras este hecho: “Llega mucha gente a mi cuenta y me dicen que los estoy estafando, que les estoy pidiendo plata por un contenido que no les envío, entre otras cosas. Entonces si me he visto bastante afectada. Pero desafortunadamente por más que la denunciado no ha sido posible que eliminen la cuenta”.

Pero de la suplantación y la estafa nadie se salva. Al director financiero Andrés López, oriundo de Medellín, le robaron su cuenta personal de WhatsApp.

“Me llegó un mensaje aparentemente de WhatsApp el cual no me tomé el suficiente tiempo de verificar. Me decía que mi cuenta estaba haciendo usada desde otro dispositivo que por favor verificar así era yo; después de eso me pidió que ingresara un código que iba a llegar a mi celular, lo hice y ahí perdí el control de mi cuenta personal”, señaló.

Además López, de 38 años, relató los perjuicios que le causó esta situación: “Me empezaron a llamar amigos a decirme que desde mi celular alguien estaba usurpando mi identidad, pidiendo dinero prestado para que hicieran unas consignaciones a mi nombre, a una cuenta diferente”.

“El mensaje era como "Hola, traté de hacer una consignación y no pude, me puedes prestar $700.000 u $800.000” (variaban las cantidades de dinero que pedían). En total dos amigos míos consignaron un total de $3,900,000”, expresó.

¿Qué dicen las autoridades?

El jefe del centro cibernético de la Policía, mayor Adrián Vega, se refirió a cómo vamos con las estafas en el país.

“A la fecha hemos recibido al menos 248,000 denuncias por los diferentes delitos que corresponden a las estafas. Hay un concurso de delitos que se logran identificar, cuando el ciberdelincuente quiere consumar la estafa y ahí estamos alrededor tanto de los accesos abusivos al sistema informático, en donde ha tenido un incremento del 45%, así como la violación de datos personales y la suplantación de sitios web”, afirmó.

Con relación a ello, destacó que “de manera general hemos tenido un incremento del 39% de los delitos que están alrededor de este fenómeno que corresponde a la estafa en el país”.

De manera que la recomendación será siempre estar atentos y confirmar cualquier información o solicitud que les requieran a través de la virtualidad.