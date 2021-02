Están en primera línea de atención hospitalaria, pero no aparecen en actual fase de vacunación

Aunque el anuncio de la primera vacunación en Barranquilla para Liseidis Pérez, quien se desempeña en las labores de aseo de un hospital de la capital del Atlántico, fue una esperanza para los demás trabajadores de estas mismas áreas en el país, parece que es un caso excepcional.

Yesid Camacho, directivo del Sindicato de Trabajadores Hospitalarios de Colombia, revela que el personal del aseo ni siquiera es considerado como trabajador de la salud y no estará en la primera fase de vacunación.

El sindicalista advierte que “en los trabajadores de la salud no está incluido el personal de servicios generales, fueron excluidos de la ley de talento humano, no figuran como talento humano en salud y son más de 100 mil personas que no aparecen por ningún lado”.

Encuentre aquí: [Video] Policía hizo repetir entrada de vacunas para que gobernador de Sucre las entregara

En Colombia alrededor de 700 mil personas son trabajadores del sector salud. La mitad no figura en la nómina de los hospitales o clínicas pues son contratados a través de cooperativas.

Más de la mitad de este sector tercerizado tampoco está como prioridad en el plan nacional de vacunación.