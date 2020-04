Estos son algunos 'padecimientos' laborales de los médicos en Colombia

La pandemia de coronavirus ha dejado al desnudo varias de las realidades que vienen viviendo desde hace varios años el personal de la salud en Colombia: las difíciles condiciones para adelantar su trabajo, en material laboral y de seguridad.

Conversamos con una de ellos, quien desde hace ocho años presta sus servicios. Es médico, se llama Isabel y nos comenta, por ejemplo, sobre los tipos de contratos laborales a los que debe someterse.

“El gran porcentaje de trabajadores de la salud somos contratados mediante prestación de servicios; es decir, nos pagan por horas trabajadas. Firmamos contrato cada tres meses y nos hacen firmar una carta de aceptación de terminación de contrato los últimos 15 días. Y si no te necesitan o no quieren tus servicios, te llaman cuatro o cinco días antes a decirte que no vas a seguir trabajando”, explicó.

Lea también: Rechazo a decreto que obliga a personal médico a estar disponible por coronavirus

¿A qué tienen derecho y a qué no tienen derecho con este tipo de contratación? La médico hace ese recordatorio: “No tenemos derecho a que nos paguen salud y pensión, riesgos laborales. Nosotros mismos cubrimos todo eso".

Aseguró que "no gozamos de afiliación a caja de compensación familiar, no tenemos derecho a vacaciones, si nos enfermamos o debemos ausentarnos como para ir a una cita médica tenemos que buscar nosotros mismos quien nos cubra y pagarle a esa persona”.

Sin embargo, el nivel de responsabilidad y exigencia laboral sigue siendo fuerte: “Debemos cumplir horarios, hasta nos colocan a firmar o colocar huella al entrar y salir de la institución; salimos con una mano adelante y otra atrás si finalizamos contrato. No tenemos derecho a liquidación y si te quejas porque te colocan más pacientes de los que deberías ver, vas para afuera, esa es nuestra triste realidad”.

Ante la emergencia por la pandemia, otra de las realidades reveladas han sido los padecimientos laborales que tienen los profesionales de la salud en Colombia.

Le puede interesar: Procuraduría advierte consecuencias por "banquete de corrupción" en emergencia por coronavirus

Recordemos, además, que diferentes organizaciones del sector de la salud rechazaron categóricamente el decreto 538 del 2020, expedido por el Gobierno nacional, con el que buscan forzar a los profesionales y trabajadores de la salud a concurrir a la atención de la pandemia, sin contar con los recursos adecuados de bioseguridad y condiciones laborales dignas.

Son 35 entidades de la salud en el país que, de forma conjunta, le enviaron una carta al presidente Iván Duque, en la que le manifestaron su profundo rechazo a estas medidas, pese a estar viviéndose en el país momentos tan difíciles con la pandemia del coronavirus.