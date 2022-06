Estoy muy feliz de ser parte del elenco de 'Griselda Blanco': actor colombiano Martín Fajardo

Lea también: Dayana Jaimes rompe el silencio y despeja dudas sobre reemplazo de Martín Elías

Asimismo, indicó que su sueño es ser director y “hacer producciones, dirigir producciones y ojalá de pronto en la pantalla grande como actor”.

“Yo creo que es muy importante luchar, sea la actuación, sea jugar fútbol, ser abogado, en cualquier cosa la idea es luchar. Obviamente no va a ser fácil, va a requerir sacrificios, pero es importante tener claras las metas”, agregó.

Por último, aseguró que está disfrutando su participación en la serie. “Es divertido de hacerlo, porque es algo que nunca he hecho, pero lo estoy disfrutando. Me gusta hacer esos personajes que están fuera de mi zona de confort y me siento muy bien haciéndolo. Me gusta el reto”, finalizó.