Estudiante de Medicina de la U. de Antioquia fue escogido como el mejor del país

El estudiante de último semestre de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, José Roberto Uribe Delgado, ganó el Premio al Mejor Médico Interno Ascofame 2022, tras superar a 864 internos de todo el país.

En el evento, los jóvenes universitarios fueron sometidos a varios filtros que los valoraron de forma integral, teniendo en cuenta su perfil y desempeño durante la carrera.

“Es un reconocimiento al trabajo de tantos años, lo que representa la calidad de la educación de facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, la cual nos da la oportunidad de acceder a una educación de muy buena calidad, es un logro personal, pero también para mi universidad, mis amigos, que siempre han sido mi apoyo todos estos años”, indicó.

Dijo que le genera mucha alegría haber representado a la universidad y a la región de Antioquia en un evento tan importante como este.

“Lo más duro de este evento fue haberme enfrentado abiertamente a las preguntas sin saber qué es lo van a preguntarle a uno especialmente la medicina que es muy amplia, pero afortunadamente los conocimientos obtenidos a lo largo de la carrera han sido muy positivos”, indicó.

El estudiante de medicina, de 25 años, aseguró que su pasión por la medicina empezó desde muy pequeño, cuando empezó su exploración por el cuerpo.

“Yo vengo de una familia donde no hay médico, pero siempre fui muy curioso y me llamó la atención todo lo relacionado con el cuerpo humano y en la medida en que fui avanzando en la educación seguí con esa pasión, por lo que me tuve que presentar tres veces a la Universidad de Antioquia por lo difícil que es clasificar, pero la tercera fue la vencida y hoy con orgullo y alegría puedo decir que se están dando frutos con este reconocimiento”, manifestó.

El joven apuntó que dentro de sus metas está lograr la especialización en Cirugía Plástica y Anestesiología.

En este proceso del Premio al mejor Médico, se estudiaron sus hojas de vida, competencias profesionales y también sus conocimientos, proceso que dejó 60 finalistas, diez por cada una de las regiones de las facultades de medicina que agrupa la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina Ascofame.

Las nuevas tecnologías académicas permitieron que los estudiantes de medicina, de forma virtual y en simultánea, mostraran sus habilidades y conocimientos en representación de las regiones Centro, Norte, Eje Cafetero, Sur, Oriente y Antioquia.

En el grupo de ganadores se encuentran, además del primer lugar José Roberto Uribe Delgado, Leidy Dayana Hernández Cárcamo de la Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB (Oriente), Yuri Valeria Alzate Cuevas de la Universidad Militar Nueva Granada (Centro), Mateo Estrada Ospina de la Universidad de Antioquia (Antioquia), Manuel Alejandro Cleves Acevedo de la Universidad Icesi (Sur), Jhon De Jesús Manjarrez Sulbarán de la Universidad de Cartagena (norte) y Ángel Yarid Arias Castrillón de la Universidad del Quindío (Eje Cafetero).

Todos los ganadores serán invitados a la ceremonia presencial de premiación que se llevará a cabo en la Ciudad de Cali, en el marco del Foro Regional sobre educación médica de Ascofame el próximo 3 de junio.