Excusas y arrepentimiento: el drama de quienes no se vacunan pero terminan en una UCI

“Me empezó un dolor de garganta, no me había vacunado y cuando nos dimos cuenta sí era grave y terminé en un hospital en Chapinero y me intubaron. Lo único que yo me imaginé es que me podía morir, pero gracias a Dios me salvé”, relató Marco Antonio.

José Guerra, de 55 años, tampoco se había vacunado. Sintió que se ahogaba, no podía respirar bien y fue remitido a urgencias en Chapinero; allí rogaba a Dios que no lo fueran a entubar.

Sin embargo, duró dos meses en una UCI por covid-19. Da un mensaje para que se vacunen, teniendo en cuenta que ya lo pueden hacer las personas mayores de 20 años.

“No me vacuné y duré dos meses en una UCI. Tuve una bacteria que me complicó la enfermedad, pensé que moriría porque fue mucho tiempo inconsciente, pero Dios me dio una segunda oportunidad. Le digo desde la experiencia, vacunarse es vital”, contó el paciente José Guerra.

Eliana Paola Parada Duarte es médico del Hospital San Blas. Cuenta cuáles son las excusas de los pacientes que llegan a las UCI tras no haberse vacunado con la oportunidad de hacerlo.

“Llegan arrepentidos del porque no se vacunaron, no creían en el virus y sacaban excusas como el trabajo, el tiempo y las filas. Y cuando ya llegan a una UCI por no inmunizarse ya es tarde, cuando se arrepienten”, dijo la doctora Parada.

Según el Ministerio de Salud el 80% de los pacientes en UCI por covid-19 no se han vacunado, teniendo la oportunidad de hacerlo.