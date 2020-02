Exguerrillera quiere cubrir temas de conflicto en Colombia

“Me gustaría poder aportar dentro de un medio de comunicación y me gustaría cubrir el tema del conflicto porque lo conozco de primera mano, porque conozco ambos actores del conflicto. Sé que puedo hablar con propiedad tanto del Estado como de Fuerzas Armadas y Fuerzas Militares, y como de Farc en su momento. Me gustaría enfrentar ese reto”, señaló.

Marilú era conocida con el alias de Lulú. Estaba condenada a 27 años de cárcel tras conocerse su participación en el atentado ocurrido en la Escuela Superior de Guerra en Bogotá en el 2006. Quedó libre tras acogerse a la JEP y hace unas semanas se le concedió el beneficio de amnistía.

“Yo lo decía en la JEP y lo repito ahora, infortunadamente esto ya es parte de la historia, pero nada de esto debió haber pasado. Este país es de todo, este país que nos duele a todos debería ser mucho mejor, pero el país lo hacemos nosotros”, precisó.

El grado de Marilú se dará tras un proceso de homologación. Interrumpió sus estudios universitarios tras ser privada de la libertad. Esa experiencia que marcó su vida prefirió no mencionarla con quienes eran sus compañeros de clases.

“Nunca se dio el tema de preguntarme si era guerrillera, si había sido guerrillera, si había estado en las filas, no. Nunca fue el tema. No hubiera sido fácil porque realmente la mayoría eran chiquitos, no conocen este conflicto como tal. Entonces en ese caso, debía estar dispuesto a su rechazo, entendible, por eso no ahondé en el tema”.

Marilú, la mujer que un día logró infiltrarse en las Fuerzas Militares haciendo el Curso Integral de Defensa Nacional (Cidenal), este 20 de marzo se graduará como Comunicadora Social. Hoy busca aportar paz a la sociedad, hoy piensa en más educación. Hoy es la mujer que pasó de las armas a los libros hasta ser Comunicadora Social.