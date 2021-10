En los últimos cinco años han disminuido los nacimientos en el país. En el 2015 el número de nacimientos fue de 660.999 mientras que en el 2020 fue de 620.699. Los expertos señalan que esta disminución se debe a varios factores:

Pandemia

La presidenta de la Asociación Colombiana de Salud Pública, Dionne Cruz, manifestó que la incertidumbre que generó la pandemia contribuyó a la disminución de los nacimientos.

“Es indudable que hay un descenso vinculado con la pandemia, eso está claramente reflejado en las cifras y tiene que ver con un principio de precaución que aplicaron en confinamiento muchas familias, muchas parejas, muchas mujeres. La incertidumbre que trajo la pandemia, la incertidumbre de acudir a centros médicos y contagiarse, seguramente ha tenido un fuerte impacto en esa caída”, comentó.

Empleo y maternidad

Natalia Ramírez, profesora de la Universidad de Los Andes y co-fundadora de Quanta, Cuidado y Género, señaló que la disminución en la tasa de nacimientos en el país está relacionada a los retos que enfrentan las mujeres por la maternidad.

“Parte de la literatura ha llegado a la conclusión de que esas reducciones en la fecundidad puede ser el resultado de que las mujeres enfrentan los mayores costos asociados a la fecundidad que los hombres; por ejemplo, las mujeres enfrentan discriminación en el acceso y la permanencia del empleo a causa de la maternidad; y a causa de la maternidad les resulta más difícil que a los hombres articular su vida profesional con el mercado de trabajo. En estas investigaciones han encontrado que en las sociedades más machistas o en las que los roles de género son más acentuados, las mujeres tienen que asumir una carga desproporcionada de cuidado y esta es una de las razones, tal vez una de las más fuertes, por las cuales las mujeres quieren tener menos hijos”.

Cambio en proyecciones personales y profesionales

Para Luz Karime Abadía, directora de posgrados en Economía de la Universidad Javeriana, la disminución de nacimientos en Colombia durante los últimos cinco años se debe al cambio en las prioridades de mujeres y hombres.

“Las nuevas generaciones tienen otras proyecciones en su vida, algunas mujeres le dan más prioridad a su proyección profesional, al estudio, a sus proyectos de vida, en los cuales no solo ha venido atrasando la edad en la cual tienen hijos, sino que muchos hombres y mujeres de estas nuevas generaciones deciden que no está en su proyecto de vida tener hijos. Son más conscientes de los retos asociados y de los costos que implica criarlos, incluso algunos lo hacen por convicción de no querer aumentar o aportar al aumento de la población”, indicó.

Otros factores

Rafael Rentería, demógrafo y profesor de la Unad, precisó que ante la disminución de los nacimientos, se evidencia la velocidad con la que está envejeciendo la población colombiana.

“Es un problema multisistémico porque existe una diversidad de factores en torno a esta disminución. Cada vez es más grande el tema del envejecimiento, tenemos un índice bastante elevado que muestra la velocidad con la que estamos envejeciendo y por eso va a ser un problema mucho más grande para el país sino implementamos estrategias o medidas para mitigar el problema”.

Desde enero a julio de este año, se han reportado 343.351 nacimientos en Colombia.