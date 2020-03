Falsa noticia sobre medicamento contra coronavirus genera desabastecimiento

“No hay en el momento ningún medicamento para prevenir el contagio, prevenir la enfermedad, por lo tanto no se debe hacer uso de estos porque, por el contrario, podrían podrían generar eventos adversos graves o fatales. Entonces es un llamado a la comunidad a no usar medicamentos que no hayan sido prescritos para ellos”, dijo.

La especialista consideró que no es aconsejable siquiera identificar los medicamentos que hacen parte de la noticia falsa, ya que nombrarlos puede impulsar más la automedicación que, según la Asociación de Farmacovigilancia, está causando desabastecimiento lo que genera graves perjuicios para la salud de quienes sí los necesitan.

“Lo que no se están reportando los colegas farmacéuticos de los hospitales es que en este momento hay desabastecimiento de los medicamentos. En las instituciones en los hospitales no tenemos el medicamento para tratar los pacientes que realmente lo necesitan", dijo.