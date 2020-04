Familiares de internos, la otra cara de la crisis por COVID-19 en las cárceles

Nohora Suárez es enfermera y su esposo desde hace ocho años está en la cárcel. Ella Hoy tiene dos temores: “Mi angustia es que él allá encerrado contraiga el virus y me le pase algo, lejos de la casa, lejos de mí. O en su defecto que sea a mí a quien le pase algo y me contagie", dijo.

Su esposo está en una cárcel donde ya hay casos de COVID. Desde hace dos meses no lo ve. Y no postula entre quienes podrán beneficiarse del decreto que permite la excarcelación por seis meses de al menos cuatro mil internos.

“Él me llamó, me dijo 'amor, suspendieron la visita'. La última fue el 15 de febrero y hasta el sol de hoy nos llevamos más de dos meses sin vernos. Es muy triste a nivel de pareja, a nivel de familia. Me pregunto si tiene las cosas necesarias para que esté bien, son muchas cosas las que nos aquejan", comentó la mujer.