Familiares temen que feminicidio de Ana Ortiz, asesinada en la cuarentena, quede impune

A pesar de su edad vivía sola, sin depender de alguien, aunque recibía constantemente las visitas de algunos de sus 14 hijos.

“Habíamos tres hermanas que vivíamos pendientes de ella, un día una le traía el almuerzo, otro la comida, el desayuno“, agrega Rodríguez.

Pero en la tarde del pasado 29 de abril, el cuerpo de Ana Ortíz fue encontrado sin vida y con señales de violencia.

Le puede interesar: Reactivación de restaurantes debe ser permanente para evitar la quiebra: Acodres

La Policía y las autoridades judiciales hicieron las labores correspondientes e iniciaron una investigación. Sin embargo, transcurridos dos meses y medio, no se sabe nada de las averiguaciones.

Berta Rodríguez dice que hasta el momento nadie se ha comunicado con ellos y aunque en varias ocasiones han intentado averiguar en qué va la investigación “les dicen que no, que por ahora eso está cerrado, entonces yo pienso que lamentablemente como que no se va a hacer justicia, no va a quedar nada”.

Los vecinos del barrio Jerusalén hicieron una ‘velatón’ el pasado mes de junio, pidiendo a las autoridades por el pronto esclarecimiento del feminicidio de Ana Ortiz. Aún se siguen preguntando quien la asesinó sin obtener respuesta alguna.