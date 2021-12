Familias vulnerables en Bogotá y el drama por vivir en zonas de alto riesgo

“¿Cómo hago para pagar un arriendo? ¿Para dónde me voy? Tengo cuatro hijos y soy madre soltera, me toca todos los días trabajar duro. Sin embargo, lo poco que me gano no me alcanza, soy vendedora en la calle, hago el diario solo para comer, no puedo pagar un arriendo”, asegura Gloria Pérez, madre soltera que vive en Ciudad Bolívar en una zona de alto riesgo de deslizamiento.

Hace más de un año, unas trescientas familias fueron desalojadas en el sur de Bogotá y han llevado un proceso para obtener su vivienda propia. Mientras tanto, siguen viviendo de forma temporal y restablecidos.

Lea también: Así va la exigencia de carné de vacunación y protocolos en establecimientos de Bogotá

“Sobre las trescientas familias podemos decir que el proceso de reubicación empieza con la ubicación de las familias que han salido de las zonas no habitables a viviendas en arriendo y se les ayuda con un proceso para que tengan una vivienda digna”, aseguró Giovanni Jiménez, subsecretario de la financiera de la Secretaría de Hábitat.

Por otro lado, hay familias que ya recibieron su vivienda luego del proceso con la alcaldía, tras los deslizamientos cuando vivían en las famosas “invasiones ilegales” de Ciudad Bolívar.

”Yo era residente en El barrio Paraíso. De un momento a otro, unos funcionarios me manifestaron que tenía que desalojar porque iba a colapsar y fue difícil, pero tocó. El Distrito me ayudó un tiempo, ahora estoy recibiendo mi casa; soy madre de cinco niños”, aseguró Luz Adriana, beneficiaria de una casa.