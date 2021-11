Salomé Gómez-Upegui, autora de ‘Feminista por accidente’, indicó que la sociedad quiere moldear a las mujeres hasta el punto de considerar que el matrimonio da valor a las mujeres, porque es como decir "mírenme, un hombre me escogió, alguien más me considera lo suficientemente valiosa para casarse conmigo".

“Creo que hay mucho por trabajar en este sentido porque en Latinoamérica y en Colombia a las mujeres nos crían para pensar que necesitamos esa media naranja, esa otra persona que nos completa, y la realidad es que ya estamos completas y no necesitamos a nadie más para sentir que somos valiosas. Espectacular compartir la vida con otras personas pero no necesitar a esa persona para sentir que valemos la pena”.

Sobre el capítulo que hay en el libro titulado ‘El patriarcado mata’, comentó que “es uno de los más duros y siento que esa frase lo resume un poco, sin embargo, hay muchas personas que no entienden que el machismo no es grave porque nos incomoda, y que el machismo es grave porque nos mata, y por eso tenemos que enfrentarlo porque no puede seguir sucediendo”.

Salomé Gómez-Upegui es nacida en Medellín; abogada de la universidad de Los Andes y máster en Derecho de la Universidad de Harvard.